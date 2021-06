Cuerda que mató a ingeniero no la instalamos nosotros: joven de Primera Línea en Portal Américas

Alejandro, un joven que integra la llamada ‘primera línea’, le dijo a BLU Radio que ellos no tuvieron nada que ver con la muerte del ingeniero Cristian Camilo Vélez que murió por una cuerda instalada, de poste a poste, cuando viajaba en su motocicleta.

De acuerdo con el manifestante, las personas que instalaron la cuerda son ajenos a la primera línea.

“Ese día nos sacaron de la plazoleta y nosotros, en ese momento, estábamos sacando nuestras cosas. Sé que estos sujetos ajenos a la primera línea, se les hace un llamado a que no lo hagan porque puede generar muerte. Hacen caso omiso a nuestra recomendación”, dijo.

El manifestante añadió que hay videos que muestran que en una camioneta blanca a estos jóvenes les entregan objetos como guayas.

“Son personas ajenas a la primera línea”, añadió tras aclarar que se contactó con abogados para responder a las demandas que, por este hecho, entablaron en su contra.

En ese sentido, Alejando manifestó que no están haciendo nada ilegal y que solo están ejerciendo el derecho a la protesta y que no pueden responder con “besos y abrazos” a la fuerza de la Policía.

“Nosotros como primera línea estamos para defender. Nosotros no somos un grupo de bacrim, no tenemos ningún grupo conformado como paramilitares, porque no lo somos. Estamos ejerciendo nuestro derecho, como cualquier ciudadano”, dijo.

El líder de la protesta, de 22 años, en ese sector de Bogotá añadió que le parece injusto que los acusen de querer “dañar al país”, cuando, por más de dos meses, en los que ha permanecido en el Portal Américas, ha aguantado hambre para defender la protesta.

“¿Ustedes han salido a la calle a ver la realidad de las cosas, a la 1:00 o 2:00 de la mañana? Mucha gente dice: según dice la Policía, según dice la alcaldesa, según dice fulanito”, explicó.