La Guajira, un departamento en medio del abandono, pero con la ilusión de un cambio

BLU Radio llegó hasta la comunidad Wayúu, ubicada a 15 minutos de Riohacha, y conoció de primera mano las necesidades de sus habitantes.



Falta de agua potable, falta de alimentos y poca o nula escolarización en los niños son solo algunos de los flagelos que vive esta comunidad.



“El agua que trae el carrotanque solo dura desde medio día hasta la tarde porque tenemos que consumir agua. Los niños están tomando agua contaminada por falta de la potable”, dijo una de las líderes de la comunidad.



La educación en el departamento parece ser sacada de un libro de historias de terror. Los niños tienen que tomar las clases en la tierra, sin pupitres y sin útiles escolares.



Los docentes enseñan con las uñas literalmente, sin tableros ni útiles para brindar una digna escolarización.



“En el momento tengo 20 niños y no tenemos pupitres ni tablero. El agua escasea y los niños muchas veces no vienen porque no tienen como comer para estar dispuestos a tomar las clases”, relató a BLU Radio una profesora de la región.



Mientras algunos habitantes ven en la intervención del Gobierno Nacional una manera de atacar la autonomía del departamento, otros ven una esperanza para que esta desalentadora realidad algún día cambie.



