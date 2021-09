La Policía está en alerta máxima ante bloqueos de las próximas horas: comandante Mebog

En horas de la tarde del miércoles 8 de septiembre se iniciaron disturbios y bloqueos en Bogotá en los que fue quemada una moto de la policía y se reportaron tres uniformados heridos. Las manifestaciones se dieron en el sector de Chicalá en las Américas y en la localidad de Suba así como en la localidad de Bosa.

El coronel Jorge Eliecer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá especificó que las autoridades se encuentran en el máximo nivel de alerta, teniendo en cuenta que en el transcurso de la tarde de este jueves podrían continuar los intentos de bloqueo.

“En las últimas horas, con la Fiscalía General de la Nación, se realizó la judicialización de seis personas pertenecientes a grupos de primera línea barriales, que no permiten un dialogo y solo quieren afectar y no tienen una petición o un norte específico, no son gremios o comisión nacional del paro participando en estas actividades”, especificó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en Mañanas Blu.

Según el oficial, se tienen claros indicios de que los responsables de los bloqueos y disturbios en las últimas horas estarían realizando actividades delincuenciales ligadas al micrográfico.

“Se han encontrado las evidencias de criminales que se encuentran detrás para facilitar el tráfico de estupefacientes, incluso otros temas de desestabilización de los mismos grupos residuales del ELN”, concretó el coronel Camacho

En cuanto a las alertas de los bloqueos de los que se tiene conocimiento para las próximas horas, el oficial concretó que la tensión se mantiene.

“Somos 5700 hombres y mujeres en diferentes actividades, con 65 reacciones del Escuadrón Movil Antidisturbios (ESMAD), para ir en contra de las acciones criminales que pretenden hacer contra nuestros CAI y los miembros de la policía”, resaltó el coronel Camacho.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana en Bogotá son 15 los CAI en Bogotá que se encuentra en nivel máximo de alerta teniendo en cuenta las informaciones sobre posibles bloqueos y amenazas de vandalismo que tienen con miedo a la ciudadanía.

