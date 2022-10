Líder de motociclistas pide trato igual para motos y carros, pero se niega a pico y placa y peajes

'Tom Sawyer', líder del grupo de motociclistas conocido como "Los Gonobikerreas" o 'Familia del payaso", habló en Mañanas Blu sobre las razones de la protesta que protagonizan este miércoles en Bogotá.

"Protestamos por el alza del SOAT, el abuso de autoridad en vías, el código de tránsito, las inmovilizaciones y porque la malla vial de Bogotá no es muy buena que digamos. La idea no es perjudicar a Bogotá, sino que nos escuchen. Será una marcha pacífica", sostuvo.

El vocero pidió que haya trato igual para motos y carros, pero rechazó la posibilidad de que se imponga a estos vehículos el pago de peajes o restricciones de pico y placa.

"¿Por qué no hay igualdad de condiciones?, ¿por qué el que lleva del arrume es el que va en dos llantas?", cuestionó.

El vocero de los motociclistas se quejó por lo que considera una estigmatización en contra de los conductores de este tipo de vehículos y denunció que en medio de la supuesta escasez de seguros SOAT, algunos intermediarios exigen de 60.000 a 100.000 pesos por expedirlo.

"Estamos cansados de que siempre el que lleva del arrume es el motociclista. El que paga del pato es el motero, es el que se baña y sale a repartir una pizza o un periódico. Nadie piensa en nosotros, estamos cansados de todas esas irregularidades", afirmó.

El líder de los manifestantes pidió que los motociclistas sean capacitados y pidió que no se le dé pase de conducción a cualquier persona. "Enséñennos. Uno tiene que hacer parte de la solución, no del problema. ¿Dónde están los policías de tránsito un sábado o un domingo, que nos digan, no tiene que zizaguear, haga esto, métase por acá, léase el código? Acá le dan el pase a cualquier persona, lo que interesa es la plata, no preguntan si se sabe manejar moto", sostuvo.