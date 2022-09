¿Cambios en pico y placa? Propuestas de alcaldesa Claudia López para acabar con trancones en Bogotá

En los últimos meses, los habitantes de Bogotá se han visto afectados, más que de costumbre, en los temas de movilidad, ya que los habituales trancones ahora tienden a durar más de un par de horas en cada uno de los desplazamientos, razones que han llevado a la alcaldesa Claudia López, y a su equipo, a repensar medidas para evitar que la problemática llegue a un punto incontrolable.

En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, la alcaldesa Claudia López resaltó la cantidad de obras que está realizando la ciudad, todo con la intención de que, en el futuro, los bogotanos y visitantes puedan disfrutar de corredores viales eficientes y acordes a una estrategia urbanística.

Sin embargo, la realidad y el presente de Bogotá, si se habla de la movilidad, no es la mejor. Es por eso que la Alcaldía Mayor analiza diferentes estrategias que permitan reducir los trancones y mejoren el desplazamiento.

Una de estas estrategias son algunos cambios en la norma del pico y placa, los cuales están siendo evaluados porque constantemente los ciudadanos están haciendo trampa con medidas como la movilidad compartida, ya que hay quienes se inscriben para llevar a tres o más pasajeros en su vehículo, pero realmente solo viaja una persona.

Por otra parte, la alcaldesa también pide una mayor consciencia de los conductores y le apela a la cultura y consciencia ciudadana. Las obras son necesarias, es por eso que es clara con las acciones que debe hacer la Alcaldía: una mejor gestión en la vía con acompañamiento de Policía de Tránsito, tener gestiones de tráfico, cámaras, contraflujos, pares viales, etc. Pero también pide que los ciudadanos actúen en pro de la movilidad comunal.

"Si sumercé se choca y no tuvo ningún herido, mueva su carro, toma una foto, no tiene que esperar a la Policía. No parquear en vía, cada vez que alguien dice ' cinco minuticos, bajé a pagar algo'; esos cinco minuticos nos tranca toda la vía", señaló la mandataria.

Por otra parte también le hace un llamado a los empresarios para que se modifiquen los horarios de entrada y salida, para que no todos los ciudadanos deban ingresar a laborar cerca de las 8:00 am y salir sobre las 5:00 pm. Además, señaló la importancia de continuar con la modalidad mixta, unos días presenciales y otros desde la virtualidad.

Por último, la alcaldesa pidió una colaboración entre los ciudadanos para que utilicen su carro de forma racional, para que entre compañeros de trabajo, de universidad o vecinos puedan movilizarse de forma óptima en los vehículos particulares.

Claudia López invita a empresas a flexibilizar horarios: "No todos tenemos que entrar de 6 a 8 a.m. y salir de 5 a 7 p.m.".



La alcaldesa de Bogotá también habla de virtualidad y carro compartido. Dice, además, que evalúa modificar el pico y placa. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/a801JV4Fc2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 26, 2022

