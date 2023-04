Madre e hijo que estafaron a 18 personas también robaron a empleados de la Gobernación de Antioquia

Las estafas que Manuel Alejandro Estrada Cardona y su madre Olga Mercedes Cardona hicieron a un grupo de abogados, amigos y compañeros de trabajo no comenzaron ahí. Previo a ganarse el corazón y pedir prestado dinero bajo el cuento de la herencia del abuelo materno de Manuel Alejandro en España, Olga Mercedes se aprovechó de varios de sus compañeros de trabajo en la Gobernación de Antioquia .

La madre del supuesto heredero de un ducado español fue funcionaria en la Gobernación por más de 10 años, tiempo en el que fue reconocida por sus compañeros como una mujer servicial, espiritual y con manos sanadoras.

Así lo narró a Blu Radio Mariluz Aguirre Restrepo, funcionaria de Planeación en la Gobernación de Antioquia y una de las víctimas de Olga Mercedes Cardona.

"Yo simplemente confié en la mujer que ya conocía. Yo la conocí en el 2013, entonces confié en esa mujer que era maravillosa para calmar un dolor, para apoyarlo a uno; para mí era normal", cuenta Mariluz.

Para ese entonces, Olga Mercedes se acercó a sus compañeras y amigas con el pretexto de que su exesposo, el exconcejal de Medellín Fabio Estrada, había manejado mal los dineros y propiedades de Venancio Cardona, padre de Olga y que tras morir, la Fiscalía le había congelado todas las cuentas bancarias y propiedades por evasión de impuestos.

Así que acudió a sus amigas, con estados de cuentas congeladas para que le ayudaran con los recursos para hacer las vueltas que permitieran liberar esos dineros que había dejado su padre.

"Y luego cogió y me dijo: "Hija, tengo que viajar. Necesito que nos ampares unas tarjetas de crédito". Claro, los cupos de mi tarjeta de crédito eran de 40 millones de pesos, obviamente cuando los fui a amparar a ellos a cada uno le amparé tarjeta de 5 millones de pesos, tarjetas que ellos se gastaban en un día", recuerda Mariluz.

Y es que Mariluz no tenía un gran ingreso ni propiedades ni dineros ahorrados, lo que tenía era un historial crediticio impecable que le facilitaba grandes préstamos en bancos y tarjetas de créditos por altas sumas.

Y así como hicieron con el otro grupo de estafados, con Mariluz y otros cinco compañeros de trabajo, Olga Mercedes los atemorizaba diciendo que tenían un proceso en Fiscalía, que debían cumplir una serie de requisitos para poder liberar las cuentas y reclamar la herencia que, además, era la garantía para pagar los préstamos que estos funcionarios públicos hacían para ayudarle.

Mariluz aún se pregunta cómo fue que creyó en Olga Mercedes: "Yo en serio creí; pero quienes lo vivimos somos los únicos que yo creo que nos podemos entender. O sea, de verdad. Además que era que como que nos doblegaba la voluntad de una manera que nosotros no nos explicamos cómo", admitió.

Cuando Mariluz ya no podía prestar más dinero, estaba reportada en centrales de riesgo y empezó a reclamarle a Olga Mercedes los pagos, ésta empezó a ignorarla, ya había salido de la Gobernación de Antioquia y la respuesta que recibió fue el detonante para denunciar a madre e hijo.

"Cogí y la llame: Olga, estoy llevada murió Wilson, ya no tengo nada, él era el sostén, por favor, necesito hacer algo, necesito solucionar; yo no puedo con esto sola, y la respuesta de ella fue: "Mari, sabes qué, haz lo que quieras, al fin y al cabo yo no tengo nada", cuenta Mariluz.

Tras esto, interpuso la denuncia en la Fiscalía, ignorando que la estafa de la que era víctima estaba sirviendo para soportar la estafa que estaban haciendo a Kelly, Andrés y otras 16 personas.

Hoy, años después de haber interpuesto la denuncia y tras conocer a Kelly, Mariluz está segura de que Olga Mercedes y Manuel Alejandro no actuaron solos, pues aunque para ese entonces los dos grupos de víctimas no se conocían, las dos denuncias interpuestas en la Fiscalía fueron archivadas por la misma fiscal, el mismo día y por la misma causal: conducta atípica.

Según los archivos que conoció Blu Radio, los comportamientos de madre e hijo, las pruebas entregadas por cada uno de los grupos, entre los que había letras, conversaciones, documentos falsificados y hasta grabaciones, no eran suficientes para vincularlos a un acto delictivo y decidieron cerrar la investigación.

Blu Radio consultó con la Fiscalía General de la Nación las razones de esta decisión, pero hasta ahora no ha habido respuesta; esa misma respuesta que buscan ahora tanto el grupo de Kelly, como el grupo de Mariluz tras ser estafados.

