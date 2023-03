Estafa de película: paisa se hizo pasar por heredero de un ducado español y robó a 18 personas

A Manuel Alejandro Estrada Cardona el estafador de Tinder no le llega ni a los talones, y no por el monto de dinero que le habría robado a 18 personas en Medellín, sino porque lo primero que hizo fue estafar sus corazones, al solicitar su ayuda para recibir la herencia que su abuelo Venancio Cardona, un supuesto duque de Cardona, en España, había dejado para él.

El joven tiene 29 años según su registro civil, es hijo de Fabio Estrada Chica, exconcejal de Medellín por el Partido Liberal en el periodo en que Aníbal Gaviria era gobernador de Antioquia; Sergio Fajardo, alcalde de la ciudad y Álvaro Uribe, presidente de la República.

Durante unos cinco años se encargó de ganarse el corazón y la confianza de un grupo de personas en Medellín, entre amigos, asesores jurídicos, compañeros de universidad y compañeros de trabajo, para al final estafarlos y robarles, presuntamente, unos 1.300 millones de pesos, por lo que ya afronta denuncias ante la Fiscalía.

Las víctimas relatan cómo las estafaron

En Blu Radio hablamos con varias de sus víctimas.

Kelly Córdoba y Andrés Vasco son una pareja de abogados, tienen dos hijas pequeñas. Kelly, por más de 10 años, fue docente en la facultad de derecho de una universidad en Medellín donde conoció a Manuel Alejandro a quien le dictó clases y ahí empezó su calvario.

Si bien lo conocía de tiempo atrás, solo fue hasta 2019 que, Alejo, como le decían en el hogar de los Vasco Córdoba, solicitó una asesoría para un caso de responsabilidad médica que empezó el vínculo que más tarde convertiría tanto al joven, como a su madre, en parte de la familia de Kelly y Andrés.

Fue la compra que Kelly iba a hacer de una tablet, durante la pandemia, la que sirvió como trampolín para que esa relación abogado-cliente empezara a mutar a una amistad, así lo recuerda la pareja.

"Llevábamos buscando el iPad varios días y no había. Él llega y me llama, me dice profe, estoy aquí con el administrador Ktronix y te lo voy a pasar", recuerda Kelly.

A partir de allí Alejandro se acercó más y más, buscaba a Andrés y a Kelly para asesorar sus emprendimientos bajo la excusa de que tenía que cumplir unas condiciones para algo que, en 2020, la pareja de abogados ignoraba.

Con el paso del tiempo Manuel Alejandro y su madre Olga empezaron a dar información a la pareja de abogados sobre una supuesta herencia pendiente en España, de su abuelo Venancio Cardona, y de la cuál ya había recibido un adelanto de 50 mil millones de pesos.

Alejandro y Olga pedían pocos montos de dinero prestados y los pagaban. Comenzaron a compartir con la familia de Kelly y Andrés y a demostrar su influencia en la alta sociedad paisa, pues tenían trato preferencial, del que sus víctimas fueron testigos, en tiendas de marcas como Louis Vuitton y Carolina Herrera, tanto en Colombia como en España.

Incluso, hasta una tía de Kelly, sin quererlo, sirvió para validar parte de la historia, pues años atrás había conocido a Olga cuando era novia del padre de Alejandro.

"Olga le dice a mi tía: "tú no te acuerdas de mí". Mi tía le dijo que no, entonces Olga le dijo: - yo era la novia de Fabio Estrada Chica, luego fui la esposa-. Mi tía tuvo que echar cabeza y la recordó", cuenta Kelly.

Según Kelly, la saturación de información por parte de Manuel Alejandro y su madre fue clave para que sus víctimas se perdieran en la madeja de mentiras que tejían.

"Te llenan de tanta información, de tantos datos. Alejandro todo el tiempo estaba peleando con alguien, siempre había un problema con alguien. Es una persona de muchos ruidos. Le apuntó al corazón. Al final se hizo ganar esa empatía, o sea, se hizo la víctima", cuentan Andrés y Kelly.

Así llegaron los viajes a España con sus víctimas para testificar a favor de Manuel Alejandro y corroborar que cumplía las 100 condiciones que su abuelo Venancio le había puesto para reclamar la herencia, la falsificación de documentos del Estado Español, la promesa de una cena con la reina Letizia y la suplantación de un fiscal colombiano para demostrar que toda su historia era cierta.

Después de ganarse el corazón y la confianza de sus víctimas para que le ayudaran en su proceso y hasta prestándole dinero mientras salía la herencia multimillonaria, el joven de nacionalidad colombiana empezó a infundirles temor pues, aseguraba que todos eran monitoreados a través de sus celulares por las autoridades colombianas y españolas, y cualquier paso en falso haría caer la herencia, añadiendo un nuevo sentimiento que los amarraba más a él.

Incluso creó personajes con los que sus víctimas hablaban y que, cuando se descubrió la estafa, desde el tribunal que los citaba a atestiguar en España aseguraron que no existían.

"Y las personas que firman lo que haya recibido, no tenemos aquí ninguna persona con esos nombres", les dijo la funcionaria española en una llamada a Kelly y Andrés.

Todo era mentira y una estafa

Las sospechas comenzaron por algunas actitudes y afanes de Alejandro, además de préstamos y más préstamos por montos cada vez mayores, por lo que, algunas de las 18 víctimas se pusieron de acuerdo para recolectar pruebas, contactaron al fiscal suplantado y verificaron incluso la procedencia del abuelo Venancio.

Venancio Cardona, el supuesto duque que le había dejado la herencia a Manuel Alejandro, era realmente un ciudadano colombiano que al morir sólo dejó deudas y una propiedad con una hipoteca.

El ducado no existía, nada de la historia de Manuel Alejandro era cierta y alguien le anunció al joven que ya había sido descubierto, por lo que abandonó el país en mayo de 2022.

Para Kelly y Andrés, además de otras de las víctimas, el dinero que prestaron a Alejo, y por el que están respondiendo hoy en día, es lo menor en esta historia.

Ellos decidieron contar lo sucedido porque toda esta pesadilla no hubiera sucedido si el joven y su madre no se hubieran metido en sus corazones.

"Yo creo que esa experiencia como estafador les ayuda es a leer a la gente y saber cómo la cautivan. A mí primero me estafaron el corazón, o sea, a mí primero me engañaron el corazón, la mente y la percepción, después se empezaron a meter con el bolsillo", admite Kelly.

Tras empezar a hacer pública su historia, Kelly y Andrés cuentan que han aparecido víctimas anteriores a ellos de las tramas de Manuel Alejandro, entre quienes hay parientes y hasta funcionarios de la Gobernación de Antioquia y que, según lo que han empezado a contarles, podrían elevar la cifra de la estafa del supuesto duque heredero a más de los 2.000 millones de pesos.

Hoy Manuel Alejandro y su madre, Olga Mercedes Cardona, exfuncionaria de la Gobernación de Antioquia, llevan cerca de 10 meses fuera del radar de las redes sociales, de las víctimas y de las autoridades colombianas.

