María Auxilio Vélez denuncia que fue víctima de los ladrones en el norte de Bogotá

La humorista María Auxilio Vélez denunció que en la tarde de este miércoles fue víctima de los ladrones en la paralela de la Autopista Norte con calle 92 en Bogotá mientras se movilizaba en su vehículo por ese sector.

“Se me acercaron dos personas, un muchacho y una muchacha, y me limpiaron el vidrio de atrás. Yo no les iba a dar moneda por la inseguridad, entonces me decían mona por favor ayuda”, dijo.



Agregó que cuando bajó el vidrió para entregarles una moneda la mujer le alcanzó a chuzar su brazo izquierdo.

“Me gritaban ‘bájese el celular’ y yo comencé a pitar”, contó María Auxilio, quien recomendó tener cuidado al momento de transitar por esta zona.

Finalmente, y gracias a los gritos de la humorista, los ladrones huyeron ya que pensaron que uno de los vehículos que estaba cerca pertenecía a un conocido de Vélez.