"Me curé con café una herida que me hice al tropezar": vigilante que denuncia explotación laboral

Encerrado por 50 días estuvo Hélber Bolívar, un vigilante de 56 años, quien denunció el pasado fin de semana un nuevo caso de maltrato laboral en Bogotá.

La noticia, que fue reportada inicialmente por City TV, se volvió uno de los temas más comentados en las redes sociales el pasado fin de semana.

En diálogo con Mañanas BLU, Bolívar comentó detalles del encierro al que fue sometido por la empresa que lo contrató. Dijo que se rompió la cabeza porque se tropezó en el momento en que procedía a abrir el portón y que debió curarse él mismo porque nunca tuvo asistencia médica y los dueños nunca le contestaron.

“Tuve un accidente ahí y yo mismo me hice las curaciones. Mi esposa me dijo que me echara café que eso me frenaba la sangre. Las cámaras de seguridad están ahí. Por ir a abrir el portón, me tropecé y me di contra la pared. Con un tubo me romí la cabeza”, dijo.

El hombre manifestó que fue gracias a los medios de comunicación que logró salir del encierro, en el que estuvo sin comida, pese a que en las neveras de la bodega había alimentos.

Agregó que incluso, cuando su hija le llevaba alimentos, inmediatamente lo llamaban para preguntarle por qué había una persona en la bodega.

“Yo nunca pedí ni exigí nada porque yo nunca pedí nada”, indicó.

Añadió que lo decidió aceptar esas condiciones por miedo a perder su trabajo pues tiene una hija y una nieta por las cuales responde.

Agregó que, una vez se conoció la denuncia, llegaron los dueños a decirle que se fuera a descansar.

“Me dijeron: tranquilo y no me dieron plata. Solo después me consignaron 500.000 pesos, más los 400.000 pesos que me dieron”, puntualizó.

El hombre dijo, que no tiene un curso de vigilancia, que por eso no le dieron uniforme ni un arma.

Escuche la entrevista completa: