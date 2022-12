Mi sueño es cerrar El Redentor: directora del ICBF

Explicando que el centro de resocialización El Redentor, de atención especializada, no funciona en unas instalaciones adecuadas, la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, dijo que su sueño es cerrar este sitio para disponer de una infraestructura adecuada que permita desarrollar las tareas de resocialización pertinentes para recuperar a los jóvenes internos.



“Mi sueño es cerrar El Redentor. Mi sueño es cerrar este centro de atención especializada porque creo que la infraestructura no es la adecuada. Los centros de resocialización de los jóvenes del país deben estar hechos para ese fin, no deben hacerse en las infraestructuras subsidiarias, las que sobren para ser adaptadas”, indicó.



Explicó la directora del instituto que estas instalaciones fueron construidas hace muchos años con el ánimo de que funcionara un centro de rehabilitación mental y que no fue construido pensando en un centro de atención especial para jóvenes.



"Necesitamos apoyo de la Policía"

Vea también: No sabemos si es más peligrosa la calle o El Redentor: tía de joven maltratado



Tras una inspección al centro de resocialización de menores, la funcionaria identificó varias fallas, entre ellas el hecho de que solo haya 5 policías para el control de 300 menores.



"Desde El Redentor se hicieron varias llamadas a la Policía entre las 2:00 y las 5:00 de la mañana y nunca llegó. Para todo este complejo, nos dice el operador, solamente se han asignado 5 policías para tres centros. Dentro de El Redentor son más de 300 jóvenes infractores", explicó la directora.



Pungiluppi explicó que, desde ya, adelantan las investigaciones para definir si sancionan o no al operador IPSICOL, que tiene a cargo este centro de resocialización, pues han entendido, de manera preliminar, que este no realizó bien los procedimientos para atender la situación con los jóvenes el pasado viernes 28 de septiembre.



El operador podría ser sancionado, incluso, con la terminación del contrato.