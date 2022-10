Migración expulsa a israelí que amenazó con detonar bomba en avión en Bogotá

Un ciudadano israelí fue detenido por la Policía Nacional luego de que amenazara con explotar una falsa bomba ante el retraso del vuelo que lo iba a transportar de Bogotá a Barranquilla.



El hecho ocurrió en el avión del vuelo LA3134 de la aerolínea Latam programado para salir desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá con ruta a la terminal aérea Ernesto Cortissoz de Barranquilla.



El coronel Yesid Ariza, comandante de la Policía del aeropuerto El Dorado, señaló que la reacción del hombre se debió a la demora en el vuelo.



“Ante esto, se activaron todas las alarmas que tenemos para estos casos. Fue necesario evacuar a todas las personas de la aeronave y bajar todo el equipaje”, dijo.



Tras hora y media de inspección minuciosa al avión, el hombre reveló que lo que había dicho era producto de su enojo por las demoras en el despegue, según relató el oficial.



Este hombre, que no cuenta con antecedentes, será expulsado del país este jueves y se le impedirá la entrada a Colombia por los próximos 10 años.



“El ciudadano israelí está a disposición de Migración para realizar su expulsión inmediata del país (…) La medida contempla, además una multa económica, la prohibición de entrada al país para este hombre por los próximos diez años”, agregó Ariza.



Según explicó la aerolínea en un comunicado, el vuelo presentó un retraso en su itinerario de una hora y 45 minutos "por mantenimiento no programado a la aeronave".



"Una vez se realizó el abordaje, un pasajero disruptivo amenazó con activar un artefacto explosivo por lo cual se iniciaron todos los procedimientos de seguridad", agregó la compañía.



La Policía realizó una inspección del avión y "no encontró ninguna amenaza real que pusiera en riesgo la seguridad del vuelo".



Finalmente, todo se trató de un mal chiste y la aeronave despegó con 137 pasajeros a bordo.



