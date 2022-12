Muere ciudadano estadounidense tras caer del piso 13 de un hotel en Cartagena

En hechos que sucedieron en la madrugada de este sábado en el sector exclusivo de Bocagrande, Cartagena, se confirmó el fallecimiento en extrañas circunstancias de un ciudadano estadounidense identificado como Ahamed Qeyum Sayuc, de 38 años. De acuerdo con fuentes cercanas al cuadrante de la Policía de este sector, el hombre murió tras caer del piso 13 al piso 5 del Hotel Cartagena Plaza, ubicado en la Avenida del Malecón.

El hecho se ha manejado con total hermetismo por parte de las autoridades, que de momento no han emitido un reporte oficial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del extranjero en ese sector de la ciudad, y que debido a la temporada turística de fin de año permanece con una gran aglomeración de turistas nacionales y extranjeros.



BLU Radio pudo establecer que el cuerpo de Ahamed Qeyum se encuentra en Medicina Legal, donde ingresó el sábado en horas de la tarde. El hecho también fue confirmado por algunos trabajadores del hotel. Sin embargo, no entraron en detalles pues expresaron no estar autorizados para hacerlo.

