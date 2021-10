Niño murió electrocutado al pisar caja de energía sin tapa en noroccidente de Bogotá

Una tragedia se presentó el pasado martes, 26 de octubre, en el noroccidente de Bogotá. El menor Johan Hoyos, de 13 años, murió electrocutado al pisar una caja subterránea de energía cuando regresaba a su casa tras salir de una actividad escolar.

Según relato su padre, César Hoyos, en Noticias Caracol, el niño caminaba por el parque La Florida, de la localidad de Engativá, junto a otros compañeros, en medio de las lluvias. Por los charcos, Johan no se percató de que había una caja de cables de energía destapada, metió el pie y recibió una fuerte descarga.

Don César señaló que una compañera intentó ayudar a su hijo, pero fue expulsada por la corriente.

Tras el desafortunado hecho, la empresa de energía Codensa se acercó al lugar y puso una tapa sobre la caja; sin embargo, el padre de Johan pidió no esperar que ocurra una tragedia para realizar este tipo de reparaciones.

“Hay que revisar constantemente. No esperar que pase una cosa así. Le pido a Dios que no le pase a ninguno de los propietarios de esas empresas para que no sientan lo que yo siento, porque no se lo deseo a nadie. Duele, es grande y ni a ellos se lo deseo”, dijo Hoyos.

Además, señaló que por la misma caja de energía el pasado fin de semana murió electrocutada una mascota que jugaba con su dueño en ese parque de Engativá.

