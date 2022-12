No era que no quisiéramos dar permiso, no lo habían pedido: IDRD sobre concierto

El director del IDRD, Orlando Molano, habló en Mañanas BLU del concierto del paro que se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre y que autorizó el alcalde Enrique Peñalosa para su realización.

No deje de leer: #PermisoParaCantar Peñalosa autorizó parque Simón Bolívar para concierto del paro

Publicidad

Molano aclaró que, contrario a lo que se decía en redes, no era que no se quisiera dar el permiso, sino que no lo habían pedido.

“La Alcaldía tiene programado el día 7 de diciembre la noche de Velitas con concierto y juegos pirotécnicos y lo que va a hacer la logística es prestarles totalmente gratis toda la producción para que ellos el 8 tengan el concierto”, aseguró.

Inicialmente el Distrito tenía programado para el 8 de diciembre el festival Fitness, al que asisten aproximadamente 8.000, pero decidió moverlo.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

El director del IDRD explicó que lo más costoso para estos eventos es el escenario, pues el parque cuesta más de 100 millones de pesos. “La producción la va a donar el productor que contratamos nosotros para el evento del 7 de diciembre”.

Monsieur Periné, Adriana Lucía, ChocQuibTown, Doctor Krapula, Esteman, Santiago Cruz y Los Petit Fellas son algunos de los artistas que se han sumado a esta iniciativa.

Publicidad

En Medellín también habrá un concierto este domingo en el Parque Bicentenario llamado “Desconcierto Nacional”, a partir de las 2:00 de la tarde, con la presencia de la Filarmónica de Medellín, la Sinfónica de Eafit y al menos 10 grupos de la ciudad, entre ellos, Niquitown, Mística, Gordos Project y Crew Peligrosos.

A las 6:00 de la tarde, los asistentes se sumarán al cacerolazo latinoamericano convocado en diferentes países de Centroamérica y el cono sur.

Escuche aquí la entrevista completa con Orlando Molano, director del IDRD, en Mañanas BLU.

Publicidad



Manténgase informado con las últimas noticias de Bogotá y sus localidades , hechos que son relevantes, información del tráfico, seguridad y la más completa información de la capital colombiana en BLU Radio.