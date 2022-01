No habrá día sin carro en febrero en Bogotá

La alcaldesa Claudia López anunció que no habrá día sin carro en Bogotá, como es ocasional, el primer jueves de cada febrero. Esto debido a que para la fecha estará en medio del pico de la pandemia.

El distrito espera que, en esa semana, en Bogotá se presenten 140.000 contagios por COVID 19.

Publicidad

De esta manera, la jornada se programará para el mes de abril.

"No vamos a hacerlo en febrero, nos coincide con el pico de la pandemia. Entonces no tiene mucho sentido, tenemos otras prioridades. así, no vamos a hacer el día sin carro en febrero, será a mediados de abril, cuando ya haya pasado ese pico, por ahora cuidarnos mucho, por favor", indicó López.

Publicidad

Bogotá, a la fecha, cuenta con 65.9% de ocupación de camas UCI por COVID-19. Sin embargo, el 93% de la población en la capital cuenta con al menos una dosis.

Le puede interesar: El man, podcast