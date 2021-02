No iremos a los colegios el próximo lunes, dicen profesores de Bogotá

El profesor William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, ADE, exigió mejores condiciones de seguridad para regresar a clases, por lo que dijo que el próximo lunes no asistirán a los colegios, en contravía con lo establecido por el Distrito.

“El lunes no vamos a regresar, mientras no baje el índice de contagios en la ciudad. No regresaremos de manera presencial”, dijo en entrevista con Mañanas BLU.

Agudelo manifestó que las cifras de la situación no son reales y que la Alcaldía no ha sido precisa con los números.

“Se le hizo un debate en el Concejo de Bogotá al secretario de Salud porque las cifras que estaba dando no son ciertas”, añadió.

De otro lado, Agudelo denunció que en Bogotá hay 400 colegios, de los cuales solo a 123 se le han entregado gel, tapabocas y señalización.

“Eso es lo que han entregado al día de hoy”, señaló.

Agregó que para los niños es mejor perder un año que perder la vida.

“Estamos planteando que el tema fundamental es la vida de los niños. Ustedes nos dicen: ‘se perdió un año’, pero los padres de familia dicen que es preferible perder un año que la vida”, puntualizó.

Escuche aquí al profesor William Agudelo en Mañanas BLU: