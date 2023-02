“No voy a ser cómplice de meter ese esperpento por la Caracas”: Petro sobre metro de Bogotá

El presidente Gustavo Petro sostuvo que el metro elevado , especialmente en el tramo por la avenida Caracas, es un “esperpento” y una “chambonada” de la cual él no va a ser “cómplice” porque si lo hace, tres generaciones después de que lo inaugure, “lo van a maldecir”.

Así lo aseguró el mandatario, quien reiteró, además, que en la reunión con el consorcio pudo constatar que no se ha entregado la fase tres de los diseños y que hasta el momento solo han avanzado las obras complementarias del proyecto, refiriéndose al patio taller y compra de predios, entre otras.

Según el presidente, los estudios que dejó su alcaldía para el metro subterráneo dan cuenta de que el proyecto costaba solo dos billones más que el elevado, pero que, al tener una mayor extensión y más estaciones, termina siendo más barato para la ciudad.

Publicidad



Advierte, además, los conceptos jurídicos, como el revelado en primicia por Blu Radio del exmagistrado Gil Botero, le dan la razón en que puede haber cambios en el contrato firmado para la primera línea de metro. Dicho concepto establece que se debe mostrar que el interés general y de la ciudad obligan a que haya un cambio contractual por las consecuencias en valorización predial y, de movilidad que significaría hacer el proyecto elevado.

Cabe recordar que, recientemente, la alcaldesa Claudia López aseguró que la obra del metro tiene un avance del 18 % y que los servidores públicos no pueden “tomar decisiones por conceptos” que de den abogados, “por muy prestigiosos que sean”; añadió que toman decisiones por lo que diga la ley y la jurisprudencia de las cortes.

“Tenemos un contrato vigente y en ejecución, lo estamos haciendo y no vamos a parar un solo minuto. Los constructores saben que no se me pueden retrasar en nada. La ley que blinda el metro de Bogotá es el contrato que se está ejecutando”, indicó la alcaldesa.

Publicidad

El presidente sostiene que se darán las mesas técnicas con el concesionario y que se revisarán los distintos conceptos para determinar el posible cambio, de elevado a subterráneo, de la primera línea del metro.

Le puede interesar: