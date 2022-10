Nocaima, otro posible caso de volteo de tierras en Cundinamarca

Nocaima es un municipio de Cundinamarca que tiene una población de cerca de 9.000 habitantes. El 1 de diciembre de 2016 el alcalde del municipio, William Ospina, presentó ante el Concejo un proyecto de acuerdo para cambiar el uso del suelo de un terreno de 6.900 metros cuadrados en donde funcionaba una planta de tratamiento de residuos y hacer un proyecto de vivienda social.

El Concejo debatió el proyecto el 7 de diciembre y lo aprobó con cuatro votos, pero el documento fue modificado a mano y, a cambio de 6.900, se aprobó un área de 53.900 metros cuadrados. Dos años después de la aprobación, el proyecto no ha iniciado, no existe una sola piedra porque el municipio no logró trasladar la planta de tratamiento de residuos.

Luego, el 20 de junio de 2017, la Alcaldía contrató por 40 millones de pesos a la empresa Constructora y Consultora Renovación Urbana-COURBANAS S.A.S para que se encargara de la selección de los hogares beneficiarios del proyecto, que hoy sigue sin existir.

El objeto del contrato era “prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión en la coordinación general del proceso de atención y postulación de los hogares para un proyecto de vivienda y la asesoría para adelantar los procesos pre y contractuales para el desarrollo del proyecto de vivienda Ciudadela Altos de San Felipe”.

El método de pago fue una consignación mensual de $6’669.849 a la empresa consultora. Sin embargo, no se sabe cómo se cumplió con el objeto porque el proyecto sigue siendo un render.

Fuentes de BLU Radio aseguraron que la mamá del gobernador Jorge Rey, Mercedes Ángel, tuvo un rol importante en el proyecto. “El alcalde dijo que por intermedio de ella iban a conseguir un contratista que iba a hacer la parte de la convocatoria del proceso de vinculación de las personas que iban a ser propietarias de este programa de vivienda”, dijo una persona a la que reservamos su identidad.

También le preguntamos a la Gobernación sobre el papel exacto de la señora Ángel de Rey porque, además, aparece en unas fotografías junto a algunos concejales de Nocaima, el presidente del Concejo y el alcalde Ospina, en un proyecto de vivienda en Funza el 3 de febrero de 2017.

“Ella estaba mostrándoles el proyecto de vivienda en su ciudad, pero no tuvo nada que ver con ese tema de Nocaima”, dijeron de Cundinamarca.

Pero hay otra versión. El propio alcalde del municipio William Ospina aceptó que la señora Ángel fue quien le habló por primera vez del proyecto.

“Yo hablé con ella al comienzo. Ella fue la que me dijo que nos inscribiéramos porque era un proyecto bueno. Y hemos estado tocando el tema. Hablé con el señor gobernador para preguntar que si él estaba haciendo eso, y dijo que sí, que esa era una vaina buena”, afirmó el alcalde.

En Nocaima, los concejales que se opusieron al proyecto no entienden por qué se firmó un contrato para seleccionar a los hogares beneficiarios si el proyecto hasta ahora no ha iniciado. Mientras tanto, la Fiscalía anticorrupción continúa la investigación.

