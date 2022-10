Obras para recuperar navegabilidad del Magdalena podrían comenzar en enero de 2018

El futuro de la recuperación del río Magdalena depende del recurso que presente Navelena el próximo 3 de abril, en dónde podrían pasar dos cosas: por un lado, que el consorcio presente como alternativa la cesión del contrato a Power China, con quienes retomaron negociaciones en días pasados.



De otro lado, podría quedar en firme la caducidad del contrato definitivamente para abrir una licitación y adjudicar a un nuevo consorcio las obras.



Lo que estima el Gobierno es que solo hasta enero de 2018 se podrían retomar las obras que no empezó Navelena, cuando surta un proceso de adjudicación que esperan termine en diciembre de este año.



Según Luis Fernando Andrade, director encargado de Cormagdalena, ya se tiene estructurada la Alianza Público Privada para que un Conpes apruebe nuevos recursos para el proceso licitatorio que podría estar listo a mediados de julio.



Mientras tanto, Cormagdalena tiene previsto adelantar obras públicas para el mantenimiento del río. Para esto se asignó un presupuesto de 60.000 millones de peso para que el Invias y Ecopetrol realicen el dragado y el río sea navegable en lo que quede del año.



Cabe recordar que hace 50 años el río Magdalena era la principal vial para el transporte de carga desde el centro del país hasta la costa atlántica.



Con el tiempo la arteria fluvial perdió navegabilidad y por eso el Gobierno apostó todo con un millonario contrato para recuperarlo, el cual se vio salpicado por el escándalo más grande de corrupción con la firma brasileña Odebrecht.



El problema fue que la compañía Navelena, en la cual participa mayoritariamente Odebrecht, no logró dar inicio a las obras porque no presentó el dinero necesario para cerrar el negocio y por esto el Gobierno decidió acabar con el contrato.