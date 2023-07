Ojo con las cartas falsas que llegan a su casa: no son de la Secretaría de Hacienda pidiendo pagos

En Bogotá, a algunos ciudadanos les están llegando cartas a sus casas con los logos de la Secretaría de Hacienda y debidamente firmadas haciendo cobros a los contribuyentes; sin embargo, muchos han denunciado que esto, realmente, es una estafa, pues en la masiva les piden hacer los pagos de manera inmediata y no en los canales oficiales.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Karem Conde, directora de Cobros de la Secretaría de Hacienda de la ciudad, lanzó una alerta a los contribuyentes para que no caigan en estas estafas . Explicó que, aunque sí envían cartas cuando hay una mora, no lo hacen a modo de intimidación o pidiendo pagos a cuentas no autorizadas.

“Hemos venido advirtiendo a nuestros contribuyentes y a toda la ciudadanía de cartas falsas que están llegando a los domicilios de los contribuyentes con una orden de mandamiento de pago y, en algunas ocasiones, con una orden imperativa de 48 horas o 24 horas para poder acogerse a un beneficio”, señaló, recordando que esas son normas que no están vigentes y que han sido derogadas.

Aclaró, además, que la Secretaría de Hacienda no tiene cuentas ni de ahorros ni corrientes. Por eso es importante tener en cuenta que solo se paga a través de página web por PSE ( https://www.haciendabogota.gov.co/ ) o con los recibos oficiales de pago que se descargan también por la página, es decir, nunca a través de terceros.

Justamente, explicó que a través de la página las personas pueden verificar las obligaciones reales que tienen con relación a los impuestos prediales, de vehículos y otros compromisos. Esa, recalcó, es la única forma de comprobar y no caer en engaños, pues, incluso, en algunos casos a quienes les llegan estas cartas no deben nada y están al día a sus pagos.

Conde denunció que en algunas de las falsas cartas que les llegan a los contribuyentes les dicen que serán objetos de secuestros de inmuebles o desalojos. En ese sentido aclaró que la Secretaría de Hacienda “nunca” llega a esas instancias.

Por último, insistió que los funcionarios de la Hacienda no están autorizados para recibir recursos o pedirlos. Todo lo de beneficios, afirmó, se aplican de acuerdo con la normatividad.

