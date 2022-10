¡Ojo! Estas son las ocho aplicaciones aprobadas para solicitar taxi en Bogotá

Aunque continúa la controversia por parte de los taxistas que aún no se familiarizan ni tienen clara la forma de operar con la estrategia del distrito para el nuevo cobro de tarifas a través de las plataformas digitales, este jueves se informó que fueron aprobadas un total de ocho aplicaciones que, de acuerdo con las pruebas realizadas, podrán realizar la tarifación.

Las plataformas están autorizadas desde este momento y, paulatinamente, todos los taxis deberán tener este sistema hasta el próximo 28 de mayo como último plazo.

Las únicas aplicaciones aprobadas son ‘Digi+ y Digitaxi’, ‘Etaxi’, ‘Me Voy’, ‘Mega Taxi VIP’, ‘Red Amarilla (Taxis Libres)’, ‘T-Driver’, ‘Taxi Finder’ y ‘Taxis Ya’.

Vea aquí: Todo lo que debe saber sobre la transición de taxímetro a tabletas digitales

Sin embargo, la polémica permanece abierta por la adquisición de la tableta que deberá estar en la parte posterior de la silla del copiloto para que el usuario pueda indicar su destino a la hora de tomar el servicio.

“En un lado nos dicen que se debe obligatoriamente poner la tableta atrás, en otro lado nos dicen que no es necesario comprarla. Algunos colegas dicen que es obligatorio comprarla a las empresas y otros dicen que no, que eso no es necesario y que uno puede utilizar la que quiera. Pero nos han dicho que hay unas tablet que no funcionan con las nuevas aplicaciones, entonces queda uno desinformado”, manifestó uno de los taxistas que circulan por Bogotá.

Desde la Secretaría de Movilidad se ha indicado que está prohibido que las empresas obliguen a los conductores a utilizar determinados dispositivos.

Se indicó, además, que el uso de las aplicaciones depende de la empresa en la que esté registrado el taxi de la siguiente manera:

RED AMARILLA

COPERTAX S.A.

SUPERTAXI S.A.

RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.

TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.

RENTAXI S.A.

TAXTOTAL S.A.S.

TAXI IMPERIAL S.A.S.

ME VOY

GRAN TAX S.A.

TAX EXPRESS S.A.

DIGI+ y DIGITAXI

CITY TAXI S.A.

COOPERATIVA RADIO TAXI

CAR TAXIS S.A.S.*

PROTURISMO S.A.

TRANSPORTES COMPUTAXI S.A.S.

TAX COLOMBIA S.A.S.

NUEVA EMPRESA DE TAXIS S.A.S.

TAXI ESTRELLA S.A.S.

FONTICOCHES S.A.S.*

TAXI CUPOS S.A.S.

MEGATAXI V.I.P.

TAXI PERLA S.A.

MEGA TAXI VIP S.A.S.

T-DRIVER

AUTO TAXI EJECUTIVO S.A.S.

ETAXI

GRAN TAX S.A.

TAX EXPRESS S.A.

TAXI FINDER

COMPAÑIA TAXIS VERDES S.A.

TAXI ROXI INTERNACIONAL S.A.

TAXATELITE S.A.S.

TAXIS 2 22 22 22 S.A.S.

En total hay 39.000 vehículos habilitados para cobrar el servicio a través de las tabletas y solamente ellos pueden realizar los cobros bajo estas tabletas con las respectivas modificaciones. Las aplicaciones se pueden descargar de forma gratuita en AppStore y Google Play, y algunas de ellas permiten el cobro con tarjeta de crédito.

Hoy, la tarifa mínima de un taxi está en 4100 pesos y quien utilice la app aprobada podrá cobrar 4.400.