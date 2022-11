Padre de familia se enfrentó a bala a ladrones en motocicleta en Bogotá y mató a uno

Una balacera se desató en la noche de este jueves en el norte de Bogotá, en la cual un padre de familia abatió a un supuesto ladrón que se movilizaba en motocicleta y, al parecer, hirió a otro. El caso se registró en el barrio Villa Magdala, en la calle 156 con carrera 16 D, de la localidad de Usaquén.

De acuerdo con testigos, la familia acababa de llegar a su residencia en un vehículo, donde un grupo de ladrones en motocicleta, armados, pretendió robarla con armas de fuego. Al parecer, el objetivo de los delincuentes era llevarse el carro.

El jefe del hogar reaccionó y se desató una balacera en la que uno de los presuntos delincuentes perdió la vida. Aparentemente, otro resultó herido y alcanzó a huir del lugar. La familia, que iba a ser víctima de los delincuentes, resultó ilesa. Las autoridades forenses arribaron al lugar para establecer la identidad del hombre abatido.

Este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante la presentación este jueves de un balance de la lucha contra bandas criminales en la ciudad, nuevamente lanzó dardos en contra de los jueces que, según ella, dejan en libertad a delincuentes.

“La ley dice que la menor cuantía es 4 millones de pesos y que si no es con violencia tiene libertad automática. O sea, robar a los pobres no es delito. Yo si espero que los congresistas cambien eso. Se supone que representa a los pobres, a los nadie. Los nadie se ganan menos que 4 millones de pesos, entonces robar a los nadie también debe ser un delito sancionable. Hay un problema en la ley, lo propusimos en el Congreso y aún no se da el primer debate”, indicó la alcaldesa.

La mandataria hizo el pronunciamiento al referirse al aumento de los indicadores de hurto a personas y hurto de celulares, que han tenido un notable incremento en los últimos meses (46.3% y 24.3%, respectivamente).

En otros hechos, el Ojo de la Noche recibió la denuncia de un grupo de viajeros que tuvo que pasar la noche en el aeropuerto El Dorado tras un frustrado intento de viajar a Santa Marta. "Estamos indignados, esta aerolínea nos llevó hasta Barranquilla y nos devolvió en un vuelo que tenía rumbo a Santa Marta. Tenemos niños, personas en sillas de rueda, adultos mayores", sostuvo uno de los viajeros.