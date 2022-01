Padre e hijo esperaban un taxi para ir a celebrar Año Nuevo y fueron heridos a bala por ladrones

El pasado 31 de diciembre de 2021, hacia las 10:45 de la noche, una familia fue víctimas de un intento de atraco en la localidad de Kennedy, Bogotá, que casi les cuesta la vida. Según contó en diálogo con Noticias Caracol uno de los involucrados, fue una “tentativa de homicidio disfrazado de robo”.

Padre e hijo salieron de su casa para esperar un taxi que habían pedido y “de la nada salieron” dos hombres que, sin mediar palabra, empezaron a dispararles, según relató el padre que por seguridad no reveló su identidad.

“El crimen del que fuimos víctimas fue una tentativa de homicidio disfrazada de robo. Esta gente llega disparando sin mediar palabra. Estábamos esperando un taxi y de la nada salieron dos tipos y nos agreden salvajemente”.

“Le disparan a mi hijo y cae al piso. Levanto el brazo para evitar porque lo iba a rematar. Me doy la vuelta y me disipaban por la espalda; me perforaron el pulmón izquierdo”, añadió.

Sobre el estado de salud de su hijo, comentó que aún continúa en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica Colombia. Una de las balas “le atravesó el pulmón izquierdo, le lesionó la columna, pero la inflamación va cediendo”.

Además, dijo que su hijo perdió parte de la movilidad en las piernas, pero es “cuestión de terapias” para que la recupere.

