¿Pico y placa para motos en Bogotá? Secretaría de Movilidad responde a rumores

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que actualmente no hay ningún proyecto que proponga el pico y placa para motos en la ciudad y menos que esté vigente alguna norma en ese sentido.

Esto debido a rumores que, en las últimas semanas, han surgido y propagado por redes sociales.

"A la fecha, no hay en curso ningún proyecto de modificación normativa para establecer una restricción a la circulación de motocicletas en la ciudad", aclaró la Secretaría de Movilidad en Twitter.

Este es el comunicado de la Secretaría de Movilidad:

Desmentido pico y placa Foto: Secretaría de Movilidad

A propósito, la semana pasada, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió en Mañanas BLU a la posibilidad de que se dispare la venta de motos por la entrada en vigor del pico y placa extendido para vehículos, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

“Las motos no tienen pico y placa y no tienen peaje. Que no paguen peaje no depende de mí, sino del Gobierno Nacional. Una cosa que deberíamos estudiar es que todos los modos de movilidad que contaminan paguen algo, posiblemente mucho menos que un carro, pero tienen que pagar algo”, dijo.

Añadió que la Alcaldía, mes a mes, analizará la venta de carros y motos para evaluar qué medida tomar, en el caso de que se disparen las ventas de motos y de carros.

“Si lo que se empieza es, no a disparar el carro compartido, sino la venta de motos, tenemos que pensar en ponerles costos mayores a las motos. No compre un carro ni una moto. O comparte su carro o pague pico y placa solidario”, expresó Claudia López.

