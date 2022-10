Piden intervención del Distrito de Cartagena para recuperar predios ocupados ilegalmente

Estewart Polo es uno de los habitantes que hace parte de las 250 familias que hace 10 años viven en la urbanización Sevillana al sur de Cartagena. Actualmente, ellos le solicitan al Distrito una solución en torno a la incertidumbre que tienen por los terrenos en los que se encuentran ubicadas sus viviendas. Dichos predios han venido siendo reclamados por la Fundación Mario Santo Domingo.



"La fundación reclama los predios, pero nosotros fuimos engañados en buena fe por una constructora llamada Ranchos del Caribe. Cuando compramos no sabíamos nada de este problema. Personalmente invertí 18 millones de pesos en este proyecto y en la misma situación están cerca de 470 familias que adquirieron estos lotes", sostuvo Estewart Polo.



Asimismo, Estewart afirmó que la solución a este problema la tiene el Distrito de Cartagena y Corvivienda.



"Si en un principio nos hubieran alertado sobre la legalidad de estos predios no estuviéramos en estas instancias", señaló.



Lea también: Protestas en el barrio Barlovento de Barranquilla por expropiación de predios



A raíz de este problema, las empresas de servicios públicos se han abstenido de instalar redes en esta zona hasta que haya una solución definitiva, situación confirmada por Polo, quien señaló que el agua y la luz se realizan por conexiones ilegales.



Recientemente, voceros de la Fundación Mario Santo Domingo, entre ellos Julio Santoyo, le expresaron a Blu Radio que existe una preocupación en lo social por el macroproyecto Ciudad del Bicentario, el cual tiene que ver con la construcción del megacolegio de la cantante Shakira y que evitaría que los niños de la zona tengan que recoger largas distancias para educarse.



Así mismo, Santoyo sostuvo que, "la presencia de invasores en estos predios que legalmente ya adquirió la fundación, solo pretenden bloquear un proyecto que no solo ofrece una casa, sino todo un proyecto de vida en la ciudad de Cartagena", afirmó.



De esta manera, tanto los compradores de los predios como la misma Fundación Mario Santo Domingo, piden celeridad al Distrito de Cartagena para que no hayan más dilaciones en torno a estos territorios.