Polémica propuesta de Minesa para mitigar rechazo a minería en Santurbán

En video quedó registrado cuando Santiago Urdinola, presidente de Minesa, propone una estrategia para mitigar el rechazo a la minería en el Páramo de Santurbán.

En la reunión de los directivos de Minesa se le ve a Santiago Urdinola afirmando que la estrategia para que se permita la minería en Soto Norte es hacer un análisis de los políticos oportunistas para usarlos. En ese momento el presidente de Minesa menciona a Gustavo Petro para sostener su hipótesis.



En el video el presidente de Minesa hace referencia de la necesidad de utilizar a quienes toman las decisiones para que se sientan tranquilos.



“A pesar de que haya una marcha diaria en Soto Norte. Si ellos sienten que es parte del ejercicio o que es Petro marchando por tumbar el Gobierno de Duque, y dicen ‘no me voy a dejar tumbar de Petro’, nos funciona (...). La pregunta es cómo hacemos que nuestros stakeholders se sientan tranquilos”, afirmó Urdilona.



En el video también hace referencia de cómo se puede utilizar temas como el empleo y la pobreza para persuadir.



“Si reestructuramos el mensaje y nos dedicamos a hablar de que a través de este proyecto vamos a pelear contra la pobreza y a mejorar el empleo, es mucho más fácil que nos crean (...). Ellos van a hablar del agua y de que la estamos dañando. Si nos quedamos hablando del agua, eso es ganar una guerra con las herramientas del adversario”, resaltó el presidente de Minesa como una estrategia oportunista.



El polémico registro fílmico también recalca que la región de Soto Norte, en especial los municipios de California y Suratá son una población clave para los proyectos que Minesa desarrollar en el Páramo de Santurbán y que se recomienda resaltar siempre los beneficios del proyecto y no el daño ambiental.





Por su parte ante este vídeo, la compañía Minesa respondió que todo se trata de un montaje y que denunciará a quienes hicieron este registro fílmico porque las reuniones de directivos no se pueden grabar sin un permiso establecido y ratificó su compromiso con la comunidad “nuestra propuesta de desarrollo del proyecto minero Soto Norte – Santander está dentro del más cuidadoso respeto de las normas que protegen el bien jurídico colectivo del medio ambiente”.