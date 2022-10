Póliza por perros potencialmente peligrosos es beneficio para todos: Distrito

La gerente de protección y bienestar animal de la Alcaldía de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, estuvo en los micrófonos de BLU Al Derecho explicando todo lo que viene cambiando en la ley con respecto a los propietarios de los perros potencialmente peligrosos.

“La persona que es cuidadora de raza fuerte sabe que tiene que tener un cuidado especial de él, entre ellos la póliza. Lo que hace el Código de Policía es poner sanción a quien no tenga la póliza. La claridad importante que estamos haciendo es que como el Código no ha sido reglamentado, todavía no se está exigiendo la póliza”, explicó.

Sin embargo, actualmente si un perro llega a causar lesiones a alguien, la póliza se convierte en un beneficio porque salvaguardará todos los daños.

