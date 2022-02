Por no tener cambio de un billete de 50.000 pesos, domiciliario agredió a una mujer en Bogotá

BLU Radio conoció el caso de una señora en la localidad de Suba que pidió un domicilio a través de una plataforma digital. Al momento de llegar el domiciliario, ella iba a pagar con un billete de 50.000 pesos, pero no había cambio.

“El señor llegó acá al conjunto donde yo vivo. Le doy un billete de 50.000 pesos, el pedido era de 30.600 pesos, y pues él me dice que no tiene vueltas. Yo le doy alternativas, pero se negó. Le pedí entonces que me devolviera mi dinero y yo cancelo el pedido, pero terminó guardándose el billete en su billetera y el pedido en la maleta”, le dijo a BLU Radio la denunciante, quien pidió no revelar su nombre.

Al momento de reclamarle por el dinero, el domiciliario la agredió al frente del conjunto residencial en donde el portero pidió auxilio de inmediato a la Policía de la estación Campiña, los cuales demoraron cerca de 7 minutos en llegar.

“Trato yo de sacarle la billetera del pantalón en donde estaba mi dinero, a lo que él reacciona cogiéndome del brazo fuerte, me pegó una patada en la rodilla y puso su antebrazo sobre mi cuello, pues como con la intención de asfixiarme. Cuando la Policía llegó, yo estaba con la esperanza de que iban a hacer algo porque me agredió. La policía me dijo prácticamente que “cada uno coja por el lado en el que vino porque yo cómo policía tengo cosas más importantes que hacer”, y pues ahí me fui a hacer la denuncia en la plataforma”, advirtió.

Domiciliario agrede a mujer // Fotos: cortesía

Al momento de hacer la denuncia a través de la plataforma digital, esta le respondió con un crédito de 20.000 pesos para redimir en otros domicilios.

“Me llamó una chica diciéndome que es una situación que no debería pasar, que ya el domiciliario lo vetaron de la plataforma y que como compensación me van a dar 20.000 pesos para pedir por la plataforma”, concluyó la denunciante.

Lo cierto es que, por miedo, no se realizó ninguna denuncia ante la Policía por la agresión del domiciliario ya que teme por represalias en su contra.

