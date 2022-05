¿Por qué tribunal anuló fallo contra Petro por caso de tarifas del pasaje de TransMilenio?

En junio de 2016, la Contraloría Distrital falló en contra de Gustavo Petro y lo declaró responsable fiscalmente por un detrimento patrimonial de 217.204.000.000 millones de pesos debido a la rebaja de las tarifas del SITP, esto, cuando era alcalde de Bogotá en 2012. Sin embargo, este miércoles el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos ese fallo.

Pero, ¿por qué el tribunal anuló el fallo contra Petro?

Según explicó en Mañanas BLU Rodrigo Mazavel, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, uno de los elementos por los que se anuló la decisión se basó en que “el juicio de responsabilidad fiscal no fue completo”.

“En primer lugar, lo que analiza el tribunal es la responsabilidad, dado que se requería no solo un daño verificable, sino que fuera imputable a título de dolo o culpa grave. En ese otro aspecto, el tribunal hace la observación y anula el fallo”, detalló.

Así, señaló, Petro “no es responsable” de ese detrimento patrimonial en Bogotá en dicho periodo de tiempo cuando fue alcalde.

“El acto de la Contraloría gira en torno a que en esa hora valle esa suma de dinero no ingresó o estaba subsidiándose. Entonces, ingresaba a una partida contraria a la que estaban asignadas. En el proceso se demostró que esa referencia a que fuera como vía de subsidio no estaba aprobada, no se configuró”, añadió.