Precios altos y falta de buses, principal queja de los viajeros esta Semana Santa

La alta demanda de viajeros por la temporada de Semana Santa ha provocado escasez de tiquetes. Costos elevados de los pasajes y esperas interminables, ha sido el común denominador durante este Jueves Santo.



En la calle 93, norte de Barranquilla, hay un pequeño clúster de empresas dedicadas al transporte de pasajeros que se dirigen a Cartagena y Santa Marta. Allí, la situación es la misma que en el Terminal de Transportes.



Virgilio Hernández es uno de los viajeros afectados y aseguró que tuvo que comprar tiquetes más caros para él y su familia. Además, no respetaron la hora de salida del bus.



“Un completo desorden. No hay buses para tanta gente, pero las empresas siguen vendiendo tiquetes”, manifestó Hernández.



Elkin Mendoza, subgerente operativo de la Terminal de Transportes de Barranquilla, señaló que este jueves saldrán alrededor de 25.000 personas a los distintos destinos.



“Hemos hecho 7.725 pruebas de alcoholimetría, todas han sido cero positivas y hemos despachado 4.009 buses hasta el momento”, dijo Mendoza.



La Policía de Carreteras también hizo un balance del trabajo que se ha hecho en las principales vías del departamento. Desde que inició el plan de Semana Santa, el pasado 12 de abril, se han movilizado más de 168 mil vehículos.



“Hemos tenido tres accidentes y hemos impuesto 155 órdenes de comparendo”, aseguró el capitán Meiver Salazar, de la Policía de Carreteras en el Atlántico.



Para esta temporada, la Policía ha dispuesto de 100 hombres para custodiar la salida y entrada de viajeros.