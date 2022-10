Profesor ciego fue víctima de hurto en Bogotá; los ladrones no tuvieron piedad

Carlos Ceballos, un ciudadano de Bogotá que padece de discapacidad visual, denunció que fue víctima de hurto al salir de una panadería en la localidad de Fontibón.

Al salir de la panadería, Ceballos se encontró con cinco hombres que le robaron sus pertenencias, entre esas cosas su celular, el cual él argumenta que es su herramienta de trabajo. Según lo que declaró Carlos a Noticias Caracol, los ladrones se percataron de su condición y, sin piedad, decidieron hurtarle todo.

“Inmediatamente que salí, pedí una ayuda para el SITP, se me abalanzaron cinco sujetos o cuatro y uno me robó la billetera, y el otro me robó el celular, que el celular yo no lo tengo de lujo, es una herramienta de trabajo y me sirve para ubicarme dentro de la ciudad”, manifestó la víctima.

Ceballos reitera en ocasiones que, los hombres que lo robaron sus pertenencias aprovecharon la discapacidad que él tiene para llevarse hasta la última moneda que llevaba.

“En ese momento yo salía con mi bastón y eso es, como se dice, totalmente notorio. El hurto estaba cantado”, manifestó.

Asimismo, el profesor que fue víctima de hurto afirmó que, ningún transeúnte que estaban en la zona al momento del robo decidió ayudarle.

El peor día de su vida

Aparte de ser víctima de robo, Ceballos contó que ese mismo día se enteró que su contrato como docente en un colegio del Distrito culminó, por lo que también se quedó sin trabajo.

Asimismo, cuando fue a poner el denuncio a la Policía, Carlos menciona que, la respuesta que le dieron las autoridades es que no saliera solo por Bogotá.

“Yo me acerqué aquí al CAI de Mazurén y el policía me dice: ‘pues la única solución que usted puede hacer es no salir solo’”.

En estos momentos, Carlos Ceballos, un profesor ciego que fue víctima de hurto, pide ayuda para recuperar sus pertenencias y, además, pide que alguien le colabore en la búsqueda de un nuevo empelo.

