Profesores investigados por abuso sexual ejercerán cargos administrativos

El subsecretario de Educación de Bogotá, Jorge Celis, aseguró a BLU Radio, que los docentes investigados por abuso sexual saldrán de las aulas y pasarán a ejercer labores administrativas dentro de la entidad.



Según Celis, esta medida se hace para garantizar los derechos de los niños y para garantizar la condición laboral de los investigados mientras se desarrollan las investigaciones.



El funcionario del Distrito aprovechó para hacer un llamado al Ministerio de Educación y la Procuraduría para que brinden un acompañamiento integral en medio de este escándalo que se destapó y en el que quedaron en evidencia las 91 investigaciones que se adelantan a profesores oficiales por presuntos abusos sexuales.



Así mismo, solicitó al Gobierno central revisar, de manera conjunta, el marco normativo, en especial en lo que hace referencia al sistema de elección de los docentes.



Escuche en este audio más información sobre:



-Por el no pago de cuota de alimentos, un juez le prohibió a ‘El Pibe’ Valderrama salir del país.



-Robaron un local de la empresa de celulares Tigo en la calle 140 con avenida novena en el norte de Bogotá. El ladrón, al parecer, sólo se robó unas réplicas que estaban exhibidas en los mostradores.



-Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, será escuchado hoy por la Fiscalía.



-Desde el Congreso se están anunciando demandas contra el Fiscal Néstor Humberto Martínez por sus relaciones con Odebrecht y el Grupo Aval.



-Se conoció otro grave caso de corrupción, esta vez en el Hospital General de Medellín. En este centro médico fue hallado material de cirugía sin facturación y un sobrecosto del 500 por ciento. El alcalde Federico Gutiérrez pidió la renuncia de su gerente.



-El gobierno advierte que no haya encontrado el hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia social y económica en el departamento de La Guajira.



-A tres se elevó el número de muertos del accidente ocurrido en las últimas horas en la vía Oiba - Puente Nacional en Santander, donde un carro particular chocó contra un tractocamión.



-El Consejo de Estado tumbó la consulta popular minera que había promovido en los últimos meses la administración municipal en Ibagué.



-El presidente Juan Manuel Santos se reunirá con los dirigentes de los partidos de la Unidad Nacional para analizar la reforma política que impulsará el Gobierno y que contempla, entre otros, la ampliación del periodo presidencial a 5 años.



-Una niña de dos años murió al caer desde la terraza de su casa en la comuna 13 de Medellín.



-Jeison Aristizábal, el héroe CNN del año por ayudar a menores con discapacidad mental, denunció que los niños de su fundación se quedaron sin transporte por falta de gestión de funcionarios de la Secretaría de Educación de Cali.



-En Venezuela crecen las reacciones por la salida del Canal CNN. Uno de los que está satisfecho es Diosdado Cabello quien en tono “irónico” lamentó la medida.



-Hoy se convocó en Estados Unidos al "Día sin el inmigrante", que pide a las personas indocumentadas en ese país que no vayan a trabajar y protesten por sus derechos. Esto por el aumento en las redadas bajo la administración de Donald Trump.



-El matrimonio religioso gay sigue dividiendo profundamente a la iglesia de Inglaterra. Una votación de cardenales y obispos de esa iglesia se dio en medio de protestas y el rechazo del informe previo que negaban el matrimonio de personas del mismo sexo.



-Milan, uno de los hijos de la cantante Shakira, fue sometido en las últimas horas en una clínica de Barcelona a un procedimiento quirúrgico en la garganta que concluyó con éxito.