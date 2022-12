¿Qué hacer cuando le inmovilizan su vehículo y sufre daños?

El abogado Fredy Díaz habló en Vive Bogotá sobre la responsabilidad de los operadores de grúas cuando inmovilizan un vehículo y éste sufre daños en sus partes.

Primero recomendó que los agentes de tránsito deben hacer un avalúo general de todos los daños que se derivaron del accidente y luego elaborar un croquis o informe descriptivo, de acuerdo al Código de Tránsito Ley 769, con todos los pormenores que sucedieron.

En el caso del dueño del vehículo, explicó que “se pueden recoger evidencias fotográficas si hay un abuso o falencia por parte del operador de grúa si se “extralimita” en el procedimiento, para luego hacer una reclamación”.

Esa solicitud, argumenta el experto, se debe iniciar tras saber quién es el operador de la grúa y la empresa contratista con la Secretaría de Movilidad para que “se defina la responsabilidad de los daños que causaron”.

A propósito de esto, José Alexander Peña denunció que operadores de grúas le dañaron las llantas y las luces de su carro. Dice que durante el procedimiento el vehículo fue arrastrado por, aproximadamente, 20 kilómetros, lo que también le provocó problemas en la suspensión.

“Aún estoy esperando que me respondan por los daños del vehículo. Me parece injusto que envíen un comunicado en el que dicen que me van a responder con 50 mil pesos por una llanta, cuando un inspector hizo el peritaje visual sin utilizar ninguna herramienta”, dijo Peña.

El hombre indicó que tuvo que acudir a un peritaje particular para el diagnóstico de los problemas que sufrió y que le confirmaron que el carro “tiene daños en suspensión y las llantas no sirven para nada”.



