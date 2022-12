Una madre de primera línea aseguró, en entrevista con Mañanas BLU, que no son instrumentalizadas por violentos, contrario a lo que afirmó el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho Jiménez. En medio de las protestas, estas mujeres se han ganado el aprecio y admiración de los manifestantes, que las denominan 'las mamitas'.

“No somos vándalas, las únicas armas que teníamos eran bolsas de leche”, dijo la manifestante, aludiendo a que el producto lácteo es empleado para calmar la irritación ocular que producen los gases lacrimógenos.

De acuerdo con la madre de primera línea, quienes integran el colectivo se encontraron casualmente tras coincidir como transeúntes en las protestas y considerar que se daban atropellos injustos. Según 'María' lo único que las resguarda en medio de las protestas son escudos de madera conglomerada.

La mujer, que pidió la reserva de identidad y pidió que la llamaran ‘María’, aseguró que este miércoles, el Esmad agredió a un grupo de Madres Primera Línea

“Estábamos a 100 metros, les mostramos nuestros escudos, que como lo han podido ver en redes se identifica con letras blancas: ‘Mamás Primera Línea’. Tratamos de salir uniformadas porque no somos vándalos, si no fuera así no nos haríamos ver de esta manera, trataríamos de camuflarnos entre la gente o tener otra fachada”, indicó.

“Hacemos algo simbólico por el derecho a la vida, porque nos está doliendo todo lo que está pasando en este país. Nos duele esa sangre derramada, no solo la de los jóvenes que salen en la primera línea. También madres del común, transeúntes”, agregó ‘María.

Escuche a ‘María’, una de las doce mamás primera línea, en Mañanas BLU: