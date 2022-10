Reducción en sobretasa a la gasolina es un zarpazo a ciudadanos: alcalde Peñalosa

Según Peñalosa, este tema terminará afectando los proyectos de movilidad, salud y educación que ya estaban diseñados en el presupuesto aprobado por el Concejo en octubre de 2016.



“Es un tema gravísimo para todos los ciudadanos, que no piensen que es un problema de los alcaldes, es de ellos, va a haber menos mantenimiento vial, menos vías en buen estado, no va a haber transporte masivo, tendría que recórtale recursos a la salud o la educación, habrá menos obras en sus municipios, menos empleo”, señaló Peñalosa.



Según el alcalde capitalino, se podría buscar reversar la medida a través de medios legales. Sin embargo, eso tardaría varios años, hecho por lo que se encuentra buscando una reunión con el presidente Juan Manuel Santos para lograr echar atrás esta decisión que pone en riesgo proyectos tan importantes como el Metro.



“Estamos afectando es a los ciudadanos, nos están quitando 120 mil millones de pesos al año, es quitarle recursos a los municipios y dárselos al gobierno central, lo que le quitan el Ministerio de Minas y Hacienda si no se hace esta corrección”, dijo Peñalosa.



“Espero que el ministerio corrija eso y que el presidente Santos no les quite esos dineros a los bogotanos, esos recursos son los que Bogotá tenía programados para aportar a su parte del 30 por ciento en el proyecto Metro. No quiero ni imaginar que el Gobierno que ha ayudado tanto con su porcentaje, le quiten esos recursos que son los que ellos necesitan de su lado para ayudar al proyecto Metro”, agregó.



Para Peñalosa, el error del Ministerio de Minas es calcular la sobre tasa sobre el precio de la gasolina recién salida de la refinería y no sobre el precio final que se le da al

consumidor en las estaciones de servicio.



Por su parte, Germán Arce, ministro de Minas, aseguró que así debe adelantarse el cálculo para cobrar “los justo a los consumidores”, además, señaló que la ecuación se hace teniendo en cuenta la ciada y el repunte de los precios internacionales del crudo.



“Lo que yo hago es calcular el precio de los combustibles y certificarlo todos los meses, el año pasado el precio del crudo cayó en promedio un 42 por ciento y eso tiene un efecto sobre la gasolina, cuando yo certifico el precio de la gasolina el cálculo cambia”, señaló Arce.



“La realidad es que el ajuste que tuvimos el año pasado por cuenta de la caída del precio del crudo fue ese, el Gobierno perdió 23 billones de pesos, obviamente afecta el cálculo que ellos tenían sobre lo que pueden cobrarles a los ciudadanos por el precio de la gasolina”, indicó el ministro.



“El valor de referencia por lo que se calcula es el valor que se paga por la gasolina, la sobretasa es un impuesto al consumo, no al transporte, al almacenamiento, ese es el precio final”, concluyó.