Robaron hasta el almuerzo de su víctima: en taxi, ladrones siembran terror en Bogotá

Carlos Amezquita, conductor de vehículos pesados y de 51 años de edad, dice que “le faltó malicia” para identificar a estas personas que por poco le quitan la vida. El hecho ocurrió en el barrio Veraguas en Bogotá .

En un video de cámaras de seguridad del sector quedó evidenciado el brutal ataque y robo contra este hombre, quien, por fortuna, salió con vida luego de que varios delincuentes, con cuchillos y armas de fuego, se abalanzaran contra él para robar todas sus pertenencias.

Cuando yo estoy echando llave en mi casa, pasó un taxi por la esquina, yo lo veo, pero la verdad no sospeché nada. Me dirigí caminando a la casa de mi hermano, que es donde está el carro donde nos desplazamos al trabajo, cuando yo voy llegando al parque veo el taxi, ellos le dieron la vuelta a la manzana, en la esquina ellos pararon y observaron para dónde yo cogía Carlos Amezquita.

“Se me bajan tres tipos y me agarran en el parque, cuando yo escucho, ya están encima mío. Yo intento correr y atravesar el parque, uno me coge y me hace caer, se me mandó en plancha y me caen los otros dos, uno con cuchillo me mandaba puñaladas y el otro me empezó a esculcar todo”, relató Carlos.

Este hombre llevaba dos millones de pesos en efectivo, monto para iniciar su labor en las carreteras del país.

“Me sacan el celular, se me llevan el morral con las cosas que yo llevo ahí, mis gafas, una chaqueta, hasta mi almuerzo. Me alcanzan a cortar una rodilla y cuando me esculcan, yo llevo un traje de protección para el COVID. Yo llevaba la plata en el bolsillo del pantalón, entonces me tocó bajar la cremallera para que no me hirieran y entonces me sacan el dinero”, indicó.

Carlos intentó defenderse, pero no pudo. Eran tres hombres armados con puñales y pistolas. “Me pegaron muy duro. Arrancaron a correr, yo me paro del piso y arranco detrás de ellos, está el taxi esperándolos adelante. Se suben y emprenden la huida. Por el acento y su contextura, al parecer, eran venezolanos”, aseguró.

El hombre ya presentó la denuncia ante las autoridades y espera que le ayuden a identificar las placas del taxi y así dar con los responsables.