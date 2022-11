"Ser abusada en Transmilenio, no es un tema que tranquilice": habló mujer violentada en bus del SITP

Conmoción en Bogotá ante el aumento de casos de abuso sexual en mujeres; el primero el de Hilary Castro que indigno a la población y el último que se presentó en un bus del SITP el pasado martes, 8 de noviembre, cuando una joven de 18 años se dirigía a su hogar.

Según reveló Noticias Caracol , las mujeres en Bogotá no se sienten seguras de salir a la calle y el temor por subirse a un articulado de TransMilenio o el SITP aumenta ante los casos de abuso sexual en diferentes puntos de la ciudad. La línea purpura, que atiende este tipo de casos, informó una alerta en el crecimiento de hechos.

Publicidad

"Ser abusada en Transmilenio a plena luz del día no es un tema que tranquilice, ni a mí ni a muchas mujeres que usan el sistema (...) Estén muy alerta, que sepan que no están solas, que nos apoyamos entre todas y que alcen su voz para que no siga pasando esta situación", relató la joven abusada en el SITP, que por motivos de seguridad no reveló su nombre, a Noticias Caracol.

La víctima hizo un llamado a la alcadesa Claudia López y a las autoridades a tomar medidas de seguridad en TransMilenio, pues "urgen" soluciones dignas y rápidas en Bogotá.

Las mujeres en la capital del país no se sienten seguras de salir o tomar transporte pública, pues consideran que no hay un acompañimiento correcto de la policía en la seguridad estos casos.

"He pasado por momentos en que me han acosado en el transporte público y por eso no me siento segura"; "Esta es una ciudad patriarca que no tiene respeto por el cuidado del otro"; "Como mujer me siento insegura a la hora de llegar tarde a mi casa, incluso para coger un taxi", son algunos relatos de mujeres en Bogotá.

Publicidad

Según la línea purpura para el maltrato a la mujer del Distrito, entre el enero y octubre de 2022, se han registrado más de 22.000 llamadas por abuso sexual en especial por violencia psicólogica (un 40 %).

"Ese aumento tan grande en las denuncias tiene que ver con que las mujeres están reconociendo el tipo de violencia y quieren prevenir que eso escale a algo físico", aseguró Carolina Soto, gerente Sisma Mujeres.

Publicidad

Le puede interesar: 'El Camerino'