¿Son los vehículos registrados en Cundinamarca un bolsillo roto para las finanzas de Bogotá?

Por medio de una cuña, el gobernador de Cundinamarca Nicolás García invitó a los habitantes del departamento, entre ellas las personas que viven en Bogotá, a que inscriban la matrícula de su carro nuevo en ese con las placas de ese lugar y así “recibir un 50% de descuento en el impuesto el próximo de año”.

Esta cuña, generó controversia por lo que parece ser una competencia entre Bogotá y Cundinamarca para ver cuál de los dos lugares matricula más carros.

Publicidad

En Mañanas Blu, Erika Sabogal, secretaria de Hacienda de Cundinamarca, explicó en qué consiste la iniciativa que busca que más carros inscriban su matrícula en ese departamento.

“Aunque pareciera que hubiera una competencia en donde Cundinamarca desea captar contribuyentes de otras jurisdicciones, no lo es. Resulta que cuando analizamos el total de matrículas que tiene hoy Bogotá en su jurisdicción, nos dice que más de 300.000 matrículas son de cundinamarqueses que reciben en Cundinamarca, pero que le pagan este impuesto a Bogotá. Ante este fenómeno, empezamos a revisar a detalle que estaba sucediendo y encontramos que en la ley de 488 no se estableció la obligación de cara al contribuyente de matricular los vehículos donde circulan, lo cual es una imperfección que da la norma que afecta todas las entidades territoriales”, dijo.

Según Sabogal, hay un impuesto pigouviano que afecta a Bogotá por las externalidades negativas.

“Este es un impuesto pigouviano y cuando hablo de un impuesto como estos me refiero específicamente a las externalidades negativas que genera el uso de un vehículo, la demanda de la infraestructura vial y el mantenimiento de la misma. Además, esto genera congestión vehicular y contaminación ambiental”, aclaró.

Publicidad

Además, Sabogal explicó que la norma no obliga a que las personas matriculen sus autos donde residen, por eso hay tanta externalidad de vehículos en las ciudades y vías.

“La norma no especifica la condición de dónde se debe matricular el vehículo, lo deja de manera abierta y por eso hoy, más del 50% de sus matrículas de Bogotá son de personas que no reciben en la ciudad y no solamente Cundinamarca, sino de otras partes del país. Entonces, esto debió haberlo corregido digamos la norma y es un llamado de todos los territorios los secretarios de Hacienda hacemos para que precisamente se corrija, porque no nos interesa captar matrículas de otras jurisdicciones, nos interesa que cada departamento tenga las matrículas de esos vehículos que generan las externalidades negativas en su jurisdicción”, explicó.

Publicidad

Por último, la secretaria de Hacienda de Cundinamarca aseguró que, para hacer un cambio en los impuestos territoriales debe haber intervención del Congreso de la República.

“Lamentablemente, si bien hay un tema descentralización fiscal que la Constitución reconoció, se necesita la intervención del Congreso de la República para la modificación de los impuestos territoriales. Hay asuntos que nosotros no los podemos hacer vía asamblea o vía consejo, son asuntos que son de orden de nivel nacional, nosotros tenemos una derivada y por eso el llamado es ¿cuándo vamos nosotros a revisar en temas estructural de las rentas territoriales?”, aseveró.

Le puede interesar: