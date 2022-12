Subsidios deben ser focalizados y no generales: contralor de Bogotá

El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, defendió la sanción fiscal contra el exalcalde de la capital Gustavo Petro y tres de sus funcionarios que impulsaron el decreto con el cual se rebajó la tarifa del pasaje en Transmilenio para la hora valle.



Según Granados, “se fijó una tarifa que generaba una diferencia mucho mayor entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario, generaba un espacio que tenían que pagar todos los bogotanos al sistema, eso generó en 2102 una autoría que planteaba un hallazgo fiscal por más de 50 mil millones de pesos”.



El contralor señaló que, aunque el exalcalde insista en que se benefició a los menos favorecidos, esta determinación no respondió a una política pública sino a un decreto que ordenó un subsidio generalizado, razón que impulsa la sanción en contra de Petro y sus funcionarios.



“No estamos hablando de una política pública sino de un decreto de tarifa que después, a fuerza de generar un hueco que superó el fondo de estabilización de tarifa, tuvieron que pagarlo con un rubro de subsidios, entonces termina generándose una circunstancia de subsidio que es

general y no particular”, dijo Granados.



“Se argumenta que es para los más pobres, si se hubiera focalizado a estratos 1, 2, 3, adultos mayores o niños, entonces el subsidio hubiera sido no solo loable sino legal, pero al permitir que fuera subsidio general, provoca una circunstancia por fuera de la ley y no prevista por los procesos de planeación y no se hubiera tenido que recurrir a ese rubro de subsidios”, agregó el contralor.



El jefe del ente de control distrital aseguró que en la ley colombiana los subsidios están prohibidos si se aplican de manera general, e indicó que para su viabilidad deben ser focalizados a una población específica que se beneficie de la medida.