“Gobierno nos ha vacilado y mamado gallo; habla bonito en reuniones”: taxistas sobre paro en Bogotá

Los taxistas de Bogotá expresaron su profunda insatisfacción con el Gobierno nacional y la alcaldesa Claudia López en una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales. Uriel Alarcón, vocero de los taxistas en Bogotá, se pronunció sobre la situación que enfrenta su gremio.

A Alarcón se le preguntó sobre las acciones de bloqueo que llevaron a la paralización del tráfico en Bogotá la noche del martes. El vocero se defendió su posición, afirmando que inicialmente habían planeado una caravana por un carril lateral, pero que la intervención del ESMAD y las repetidas órdenes de dispersión llevaron a enfrentamientos y bloqueos más extensos. También mencionó actos de violencia policial que, según él, afectaron a varios taxistas.

Alarcón manifestó que no estaban buscando que la ciudadanía sintiera lástima por ellos, sino que esperaban obtener el apoyo necesario para resolver sus problemas, como el aumento del precio de la gasolina y la falta de respuestas gubernamentales a sus solicitudes de ayuda.

El entrevistador señaló la coincidencia de los bloqueos con las elecciones locales y la alcaldesa Claudia López sugiriendo una posible motivación política detrás del paro. Alarcón negó rotundamente cualquier intención política y afirmó que estaban protestando debido a la falta de respuestas del gobierno a sus demandas.

“Estábamos pendientes de qué pasaba con el Gobierno, porque el Gobierno nos ha ultrajado y nos ha, honestamente, nos ha vacilado y mamado gallo. Desde el mismo presidente, entonces, nosotros no estamos aquí metiéndose ni política ni nada”, dijo.

En ese sentido, Alarcón manifestó su descontento con las soluciones que ha brindado el Gobierno nacional, del cual dijo “solo habla bonito”.

“Yo era uribista, pero ahorita me volví apolítico. Yo con (Gustavo) Petro para nada en absoluto. Tratamos de hacer buenas negociaciones, traté de bajarle la situación de hablar mal del señor presidente, porque hablaron muy bonito en reuniones. Yo estaba en varias de las reuniones, hablaron de que se pudiera acceder a unos a unos subsidios de vivienda, no pasa nada, no hemos recibido una sola cosa”, manifestó.

Alarcón aclaró que estaban dispuestos a dialogar con las autoridades y que ya habían levantado los bloqueos en cumplimiento de la solicitud de la Secretaría de Movilidad, aunque la decisión final se tomaría en una asamblea de líderes y voceros.