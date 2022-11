Tribunal niega la libertad a dos exguerrilleros de las FARC

Se trata de Alcides Portillo López, alias ‘El Culebreo’ y Enrique Trujillo Narváez, alias ‘Valencia’, quienes están incluidos en Justicia y Paz.



Según explicó el Tribunal, la solitud de los exguerrilleros es “improcedente”, dado que no se ha establecido una competencia clara, para determinar si los exintegrantes de la guerrilla pueden ser dejados libres bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando hacen parte de Justicia y Paz.



Sin embargo, esta semana en un fallo la Corte Suprema de Justicia aclaró que aquellos guerrilleros que se hayan acogido a la ley de justicia y paz, sí tienen cabida en la jurisdicción especial de paz.



Para la Corte, aunque se trata de dos normativas distintas, (la ley de justicia y paz y la JEP), esto no significa que no se les pueda permitir su entrada a esa nueva jurisdicción.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

- Se desplomó un techo en el barrio Manrique oriental de Medellín. La emergencia deja dos personas heridas y a esta hora se evalúan las condiciones de la estructura.

- Algunos diputados de Santander presentarán un proyecto que pide revocar condecoración al exprocurador Alejandro Ordóñez el próximo 19 de mayo.

Publicidad

- Un miembro de la población LGTBI favorecido con fallo de la corte donde prohíben que llamen ‘mariquita’ a cualquier miembro de su comunidad, señala que la Fiscalía en Barranquilla archivó la denuncia que interpuso contra sus vecinos por discriminación.

Publicidad

- La canciller de Venezuela dijo que el secretario de la OEA Luis Almagro inició un "proceso de destrucción" del organismo tras la solicitud del retiro de ese país.

- El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado, afirmaron hoy que el actual mandatario Michel Temer "destruye al país" con reformas que "esclavizarán a los trabajadores".

Publicidad

- Dos turistas australianos fueron rescatados por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras pasar cerca de dos días perdidos cuando realizaban senderismo por el sur de los Andes peruanos, anunció hoy esa fuerza de seguridad.

Publicidad

- La Mesa de la Unidad Democrática convocó a los venezolanos a dos movilizaciones en Caracas para este 1° de mayo con dirección a la sede del Poder Judicial y a la del Poder Electoral.