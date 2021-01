Una mujer, la nueva víctima de los rompevidrios en Bogotá

Continúan los casos de inseguridad en Bogotá . Esta vez una mujer denuncia haber sido víctima de los rompevidrios en el sur de la ciudad, por fortuna salió ilesa del hecho, que ocurrió en la zona del 20 de julio.

“Estaba esperando que cambiara el semáforo, veo que dos muchachos se me abalanzan sobre el carro, rompe el vidrio, ellos me piden la plata y el celular, se meten completamente al carro y me amenazan con cuchillos y me pedían el bolso”, narró.

“El bolso quedó atorado, pudieron sacarlo y la gente empezó a gritar, pero ellos amenazaban con un puñal y escaparon”, dijo

Alejandra Silva también dice que esta es la segunda vez que le roban sus pertenencias en menos de 3 meses.

“Es muy difícil que ya no se pueda salir a la calle ni a trabajar, ni siquiera a conseguir víveres o a las actividades que están permitida”, dijo.

“No se cual es la solución pero ya dos robos, es increíble, yo si quiera que las autoridades, más allá de la policía si pudieran hacer algo y se pusieran en el papel de las personas de a pie que tenemos que salir a trabajar, es muy complicado no salir ni a la esquina de su casa sin tener miedo.”