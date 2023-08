Video: habitantes de barrio en Bogotá están en riesgo por derrumbe y piden auxilio al Distrito

Preocupación en el sur de la capital del país, pues a diario están en riesgo de muerte los habitantes del barrio Las Colinas en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá . Según la denuncia, tienen que maromas para poder ir hacia sus trabajos, citas médicas y hasta colegios, todo porque hace dos años se vino abajo una parte de la escalera que conecta al barrio con el resto de la ciudad y nadie les ha querido ayudar.

Destacan los habitantes del sector que todo se produjo por una obra que se hizo sin permiso y que ahora pone en riesgo a niños, adultos mayores y cualquier persona que pase por el cráter.

“Aproximadamente son 60 personas entre adultos mayores, personas discapacitadas, personas que no pueden ver, muchos niños hay más que todo en la parte alta de la montaña”, indicó uno de los habitantes del sector.

En estos momentos lo único que tienen estas personas para pasar por el derrumbe son pedazos de madera, retazos de escalera que en cualquier momento se pueden venir abajo ocasionando una tragedia.

“Necesitamos que nos ayuden, nos sacaron de nuestras casas y no tenemos dónde ir. No van a hacer las obras ni nada, no tenemos donde vivir”, agregó una vecina de la zona, quien tuvo que abandonar su vivienda por cuenta del riesgo que produce el derrumbe.

Los habitantes de este sector de Bogotá le están pidiendo auxilio a la alcaldía porque hasta ahora nadie los ha volteado a mirar y lo único que sí instalaron desde el Distrito fue una polisombra que no les solucionó nada. Incluso, debido al derrumbe, las casas de alrededor se están llenando de humedad por las aguas negras que salen de los tubos rotos en la zona.

