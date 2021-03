Video: indignados pasajeros golpean a supuesto acosador de dos mujeres en un bus de TransMilenio

En video quedó la airada reacción de pasajeros que arremetieron en contra de un hombre al que dos jóvenes acusaron de mostrar sus genitales y masturbarse en un articulado de TransMilenio.

Las imágenes son virales y muestran el momento en que uno de los pasajeros inmoviliza al supuesto pervertido, mientras que varios pasajeros aprovechan para golpearlo. Al llegar a una estación, el hombre es expulsado a los pies de un uniformado.

Katerin Roa denunció en BLU Radio que fue acosada por el hombre. Los hechos sucedieron en la tarde de este jueves, en la ruta B 28 que sale del Portal de las Américas rumbo al Portal Norte, justo sobre la carrera 30.

“Yo tomé el Transmilenio en Banderas, en la parada CAD, se subió este señor, el bus iba muy lleno. Cuando fue que empecé a sentir que él se me acercaba mucho, yo volteé a mirar y él se mandó rápido las manos a sus partes íntimas”

Sin embargo la mujer en ese momento no hizo nada, “volvió y se me pegó a mi cola, volteé a mirar y otra vez se mandó las manos a sus partes íntimas, yo me puse de lado y dije, voy a poner cuidado y mirar haber que es lo que hace”

Otra mujer estaba ubicada al frente de este hombre, así que Katerin pudo darse cuenta que era lo que estaba pasando “le empezó a pegar con la espalda a esa señora, yo levanté la cabeza y me di cuenta que llevaba el pene por fuera”.

El acto que causó indignación en Katerin, quien le reclamó por el hecho al hombre ya que hacía unos minutos le había hecho lo mismo, así que empezó a gritar y la otra victima hizo lo mismo.

“A veces uno siente miedo. Se dice: 'No sé qué tenga ese señor en las manos, de pronto cargue un cuchillo, de pronto arremeta contra mí al decir eso', pero es una persona que está mal de la cabeza, un depravado”, afirmó la joven.

Al escuchar el pedido de auxilio, los pasajeros se aglomeraron alrededor del presunto responsable, mientras que un pasajero lo agarró de los brazos. Según Katerin, se hizo así por si tenía algún arma, para evitar que los atacara. No obstante, así inmovilizado,varios usuarios aprovecharon para golpearlo en repetidas ocasiones.

“Uno en Transmilenio como mujer no va seguro, uno se siente tan vulnerable que cualquier cosa le puede pasar, y nadie dice nada, nadie actúa por temor”, agregó la joven.