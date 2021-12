Video: mujer se salvó de milagro luego de que le dispararan en la cabeza por robarla en Bogotá

El pasado sábado, 11 de diciembre, una mujer que salía de su casa rumbo hacia su trabajo en Bogotá, fue abordaba por dos hombres armados quienes la intimidaron con arma de fuego.

Los hombres robaron las pertenencias de la mujer y, además, la agredieron sexualmente. Ella pidió que la dejaran tranquila y al solicitar auxilio, el hombre le disparó en la cabeza.

“Yo no pongo resistencia, él me manosea, cuando me suelta, pido auxilio y me disparan directo en la cabeza (área frontal entre la cabeza y el cabello), me causa una lesión donde me tienen que hacer cirugía reconstructiva y una cirugía plástica, ahora estoy a la espera de otra cirugía porque me queda un goteo interno”, indicó la víctima.

La mujer asegura que no es el primer caso en el sector “el jueves los mismos tipos en bicicletas roban a dos señoras, les quitan sus pertenencias y el domingo a un señor también lo arrastran por quitarle sus cosas”.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, se trata de dos ciudadanos extranjeros. Actualmente se está individualizado a los agresores con apoyo de la Fiscalía.

