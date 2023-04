Video: pasajeros de TransMilenio armaron mesa con mantel para almorzar en el articulado

TransMilenio se ha popularizado por las ocurrencias de algunos de sus pasajeros que día a día se desplazan por las calles de Bogotá. Desde jóvenes con un increíble talento hasta personas que montan "la casa" en el bus son hechos que se han vuelto virales en redes sociales.

Como lo es un video que se ha viralizado en las últimas horas y que fue compartido por un usuario de TikTok, quien captó el momento exacto en que un grupo de pasajeros armó mesa con mantel blanco para almorzar en el articulado.

Acompañados de vino y unas buenas pastas, los pasajeros, conformados por tres hombres y una mujer, disfrutaron de su viaje con bastante comodidad. Por su puesto, otros no desaprovecharon la oportunidad para grabar a este grupo de jóvenes que generaron cientos de comentarios en redes sociales a favor y en contra.

#Viral ¡Insólito! Jóvenes armaron mesa en Transmilenio y cenaron hasta con vino: ¿lo que faltaba? En este video se observa a 4 jóvenes sentados alrededor de una mesa. No sólo hablaban, también se les ve comiendo lo que parece ser pasta, la cual llevarían en una olla y con un vino pic.twitter.com/tKeY79HVZE — Última Hora Col (@ultimahoracol_) April 19, 2023

"Lo que faltaba, ahora también tocará reservar para ingresar al Transmilenio"; "De todo lo que he visto esto es lo más impresionante"; "Me gustaría saber el contexto, pero fijo fue que iban a ir a la casa de alguien y la mamá no lo dejó entrar a los amigos"; "Los bogotanos que le ponen el alma"; "Hasta dónde hemos llegado", son algunos comentarios que se han visto en redes sociales ante este curioso hecho en articulado.

Hasta el momento por parte de TransMilenio no hay pronunciamiento oficial sobre este hecho; sin embargo, algunos usuarios criticaron a la empresa y a los funcionarios de la Alcaldía que cada día, según ellos, permiten más cosas como esta en un espacio público por la "falta de autoridad".

Asimismo, al parecer, este hecho se trataría de un 'performance' por parte de un grupo de jóvenes que pusieron a prueba a los demás pasajeros en el bus y a cientos de personas en redes sociales.

