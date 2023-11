Video: vándalo enmascarado bajó de bus del SITP a conductor en Bogotá y lo estrelló

Los vándalos siguen haciendo de las suyas en las calles de Bogotá. Esta vez, encapuchados bloquearon varios puntos de la ciudad, entre ellos la calle 65 sur y se enfrentaron con el Esmad de la Policía lanzando piedras y otros elementos contundentes.

En medio de los disturbios y el trancón, los encapuchados atacaron a piedra un bus del SITP y, no siendo suficiente con eso, se subieron al vehículo y obligaron a que el conductor se bajara a la fuerza. Lo que llama la atención de este hecho, que quedó registrado en video, es que los encapuchados no fueron los únicos que le pidieron al operador que se bajara del bus, sino funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

“Papi, me estoy bajando porque usted me lo dice, yo no sé, ahí queda grabado. Yo me voy a bajar hermano porque no me voy a hacer matar acá hermano”, alerta el conductor del bus asustado al centro de monitoreo, mientras que el funcionario del Diálogo de la Secretaría de Gobierno lo impulsa a bajarse.

En medio del hecho, el descarado vándalo con máscara de payaso y vestido de azul escucha cuando desde el centro de monitoreo de TransMilenio le dicen al conductor que, si el bus puede retornar, a lo que el encapuchado responde que no y que simplemente bajaron al operador del bus en medio de la manifestación.

Publicidad

“Cuál retornar, le tocó bajarse. Cuál retornar, le tocó bajarse porque hay unos encapuchados en la manifestación”, contesta el encapuchado quien toma el volante del bus, cierra la puerta y se va conduciendo el bus de manera violenta, acelerando el vehículo sin tener en cuenta que en la vía se encontraban otros carros.

Una vez aceleró el bus del SITP, el encapuchado a toda velocidad termina estrellando un carro particular, una camioneta Renault Duster en plena avenida, para luego bajarse del bus y dejarlo abandonado en la mitad de la vía, momento en el que el conductor vuelve a tener o bajo su control.

“El man me iba a dar cuchillo, pero finalmente no”, les dijo el conductor a los funcionarios de la alcaldía y paramédicos que le preguntaron si estaba en buenas condiciones de salud o si lo habían lastimado.

Publicidad

¿Qué dijo TransMilenio?

A través de un comunicado, TransMilenio rechazó los actos ocurridos en la tarde de este jueves. Reitera que respeta el derecho a la protesta pacífica, pero hace un llamado a los ciudadanos que hacen este tipo de actos que ponen en riesgo la vida de otras personas.

"Hacemos un respetuoso llamado de atención a los ciudadanos a evitar este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de nuestros colaboradores, usuarios del Sistema y ciudadanía en general", se lee en el documento.

Vea también