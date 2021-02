Violenta balacera en el centro de Bogotá dejó un supuesto delincuente muerto y tres detenidos

Una fuerte balacera se registró en el centro de Bogotá, cuando delincuentes se enfrentaron a miembros de la Policía. Uno de los supuestos delincuentes murió en el intercambio de disparos, mientras que otros tres fueron detenidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los delincuentes se robaron un carro en el barrio la Igualdad de Kennedy, encañonaron con arma de fuego al señor Andrés, para robarle su carro azul Chevrolet. por varios kilómetros lo llevaron amenazado en la parte trasera del vehículo y luego un forcejeo lo dejaron abandonado en un lote.

"Me encontraba en un pare se suben cuatro delincuentes, entre ellos una mujer, me amenazan y me dejan tirado en un lote, me dañaron el pantalón, pero gracias a Dios no me hicieron nada", explicó el hombre.

Los delincuentes salieron a toda velocidad hacia el centro de la ciudad.

La víctima de inmediato llamó a su hermana para que activara el sistema de bloqueo satelital y el carro empezó a pitar y los asaltantes trataban de moverlo a la fuerza y es cuando los vecinos ven movimientos extraños y llaman a la Policía.

Cuando los supuestos ladrones iban llegando al centro de la capital, por el barrio Panamericano (Mártires), el dueño del vehículo logró apagarlo vía satelital dejándolos totalmente expuestos.

Publicidad

Los delincuentes, alcanzaron a salir del vehículo e intentaron remolcarlo con otro carro robado, pero los uniformados llegaron al lugar y les ordenaron detenerse.

Según la versión oficial, los delincuentes enfrentaron a tiros a las autoridades.

En el intercambio de disparos, uno de los supuestos ladrones fue abatido.

Javier Acuña testigo aseguró que "escuchamos muchos disparos, la policía actuó rápido. Escuché al rededor de 15 disparos".

El resultado de esta persecución, son tres capturados y un asaltante muerto; el vehículo fue recuperado en el barrio Samper Mendoza ubicado en el centro de Bogotá.

Escuche este informe del Ojo de la Noche: