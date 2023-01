¿Y la cultura ciudadana? Conductor de Sitp tuvo que regañar a pasajeros por no saludar

En video quedó registrado el fuerte regaño que tuvo que hacerle un conductor de un bus urbano del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) a los pasajeros con el objetivo de recuperar la cultura ciudadana en Bogotá.

Al parecer, lo que habría desatado la reacción del conductor, que aprovechó un semáforo en rojo para poner el freno de mano y levantarse de su silla, fue la poca cordialidad por parte de las personas a las que estaba transportando.

Con un único objetivo, el hombre se dispuso a hablarles para darles una lección: saludar. El video lo grabó uno de los usuarios del bus y fue compartido en Twitter, donde se viralizó rápidamente y despertó, en su mayoría, buenos comentarios por la actitud del conductor.

“Nos falta cultura, ¿sí o no?, nos falta bastante cultura. De 3:00 de la mañana a 12:00 del día es muy buenos días, de 12:00 del día a 6:00 de la tarde es muy buenas tardes, no me queda sino por decirles que recuperemos la cultura que estamos perdiendo y que Dios bendiga a la familia de cada uno y tengan bonita tarde”, reprendió el hombre a sus pasajeros.

Este conductor del SITP estando el semáforo en rojo se levantó y preguntó cuántos usuarios le habían dicho buenas tardes, la respuesta fue sorprendente: Solo 5 de un bus casi lleno.



Así invitó a los usuarios a recuperar la cultura ciudadana.

El discurso del conductor lo continuó sentado después de haberse puesto de pie. Según la descripción del video, cuando él preguntó cuántos de los usuarios lo habían saludado, únicamente cinco lo hicieron.

Estos actos para recuperar la cultura ciudadana se han vuelto virales y respaldados por gran parte de la ciudadanía, como el también regaño que le dio otro conductor de Sitp a un pasajero que se había colado en el transporte y por quien discutió con otros al detener el bus y no avanzar.

A este también se le sumó una respuesta de un internauta, que acompañó con otro video, según se lee en el trino, del 2021 en el que otro conductor también intenta dar una lección de cordialidad y cultura ciudadana.

Ojala cada vez mas conductores del SITP sean promotores de cultura ciudadana, mejorar la empata en la ciudad, este video grabado tambien por usuaria en 2021 en localidad de suba pic.twitter.com/wjtVu40Lmc — Carlos H Rivera (@CarlosHRiver) January 19, 2023