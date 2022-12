“El servicio se paga”: conductor de Sitp, cansado de los colados, se enfrentó a pasajeros en Bogotá

El hecho se registró al mediodía de este jueves, 1 de diciembre, en medio de un bus del Sitp. En un video compartido en redes sociales por el propio conductor, se ve el momento en el que este hombre sostiene una fuerte discusión con los pasajeros que iban en el vehículo en ese momento ya que, según él, habían dejado entrar al bus a un hombre que no quiso pagar el pasaje.

“¿Por qué no le llamó la atención cuando se coló?”, le cuestiona el furioso conductor a una de las pasajeras que le estaba reclamando por haber detenido el bus, a lo que la mujer le respondió que a él no le importaba si el hombre se colaba o no en el sistema.

“¡El servicio se paga, el servicio se paga! Acá se respeta el servicio. ¿Por qué se cuela? ¿Por qué se cuela? Usted que graba si fue el que le ayudó a que se colara, atrevido”, les reclama el conductor a los pasajeros.

Ante los gritos de los pasajeros para que continuara con la ruta, el conductor les respondió que el servicio se venía prestando de manera correcta hasta que el hecho con el hombre, que no quiso pagar el pasaje, se registró.

“El servicio se viene prestando muy bien y, para que se preste mejor, hay que pagar el pasaje”, les gritó el conductor a los pasajeros desde la cabina del bus del Sitp.

Es de recordar que, durante los primeros seis meses de este año, el sistema de TransMilenio perdió semanalmente $10.608 millones por causa de los colados.

